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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774023779.html
В Москве за сутки госпитализировали 612 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 612 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 21.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 612 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 4997 случаев COVID-19, умерли 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:33
2022-02-21T11:54
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4997 случаев COVID-19, умерли 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4997, выздоровело - 12622 человека, 83 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице."За сутки госпитализированы 612 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 517 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Накануне было выявлено 6388 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2669186 случаев коронавируса, выздоровели 2 431079 человек, умерли 40698 человек.
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здоровье - общество, москва
11:33 21.02.2022 (обновлено: 11:54 21.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 612 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 4997 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4997 случаев COVID-19, умерли 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 4997, выздоровело - 12622 человека, 83 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
"За сутки госпитализированы 612 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 517 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Накануне было выявлено 6388 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2669186 случаев коронавируса, выздоровели 2 431079 человек, умерли 40698 человек.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 11:40Распространение коронавируса
Эксперт спрогнозировал шестую волну коронавируса в России
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
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