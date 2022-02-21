https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774023779.html

В Москве за сутки госпитализировали 612 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 612 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 21.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 612 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлены 4997 случаев COVID-19, умерли 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:33

2022-02-21T11:33

2022-02-21T11:54

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4997 случаев COVID-19, умерли 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4997, выздоровело - 12622 человека, 83 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице."За сутки госпитализированы 612 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 517 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Накануне было выявлено 6388 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2669186 случаев коронавируса, выздоровели 2 431079 человек, умерли 40698 человек.

https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва