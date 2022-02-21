11:33 21.02.2022 (обновлено: 11:54 21.02.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 612 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 4997 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4997 случаев COVID-19, умерли 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 4997, выздоровело - 12622 человека, 83 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
"За сутки госпитализированы 612 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 517 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Накануне было выявлено 6388 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2669186 случаев коронавируса, выздоровели 2 431079 человек, умерли 40698 человек.
Опубликовано: Ольга Фомченкова