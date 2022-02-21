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Путин: текущая политическая конъюнктура не может быть основой государства
Путин: текущая политическая конъюнктура не может быть основой государства - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: текущая политическая конъюнктура не может быть основой государства
Соображения текущей политической конъюнктуры не могут быть положены в основу базовых принципов государственности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:18
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Соображения текущей политической конъюнктуры не могут быть положены в основу базовых принципов государственности, заявил президент России Владимир Путин."Соображения текущей политической конъюнктуры, какими бы эффектными, выигрышными они ни казались в конкретный момент времени, ни при каких обстоятельствах не должны и не могут быть положены в основу базовых принципов государственности", - сказал Путин в обращении к россиянам.
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владимир путин, политика
22:18 21.02.2022
 
Путин: текущая политическая конъюнктура не может быть основой государства

Путин: текущая политическая конъюнктура не может быть положена в основу государственности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Соображения текущей политической конъюнктуры не могут быть положены в основу базовых принципов государственности, заявил президент России Владимир Путин.
"Соображения текущей политической конъюнктуры, какими бы эффектными, выигрышными они ни казались в конкретный момент времени, ни при каких обстоятельствах не должны и не могут быть положены в основу базовых принципов государственности", - сказал Путин в обращении к россиянам.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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