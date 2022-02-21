https://ria.ru/20220221/konyunktura-1774184797.html
Путин: текущая политическая конъюнктура не может быть основой государства
Путин: текущая политическая конъюнктура не может быть основой государства - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: текущая политическая конъюнктура не может быть основой государства
Соображения текущей политической конъюнктуры не могут быть положены в основу базовых принципов государственности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:18
2022-02-21T22:18
2022-02-21T22:18
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Соображения текущей политической конъюнктуры не могут быть положены в основу базовых принципов государственности, заявил президент России Владимир Путин."Соображения текущей политической конъюнктуры, какими бы эффектными, выигрышными они ни казались в конкретный момент времени, ни при каких обстоятельствах не должны и не могут быть положены в основу базовых принципов государственности", - сказал Путин в обращении к россиянам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика
Путин: текущая политическая конъюнктура не может быть основой государства
Путин: текущая политическая конъюнктура не может быть положена в основу государственности