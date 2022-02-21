https://ria.ru/20220221/konyukhov-1773588186.html

Федор Конюхов отправится в кругосветку на катамаране на солнечной энергии

Федор Конюхов отправится в кругосветку на катамаране на солнечной энергии - РИА Новости, 21.02.2022

Федор Конюхов отправится в кругосветку на катамаране на солнечной энергии

Федор Конюхов собирается в 2022 году совершить скоростную кругосветку на 100-футовом катамаране на солнечной энергии, что планировалась еще в декабре 2021 года, РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:27

2022-02-21T10:27

2022-02-21T10:27

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Федор Конюхов собирается в 2022 году совершить скоростную кругосветку на 100-футовом катамаране на солнечной энергии, что планировалась еще в декабре 2021 года, но была отложена из-за пандемии, сообщили в штабе путешественника.Конюхов хочет усложнить задачу: не просто пройти путь максимально быстро, но и сделать это в одиночку. Пока в таких путешествиях участвовали только экипажи во главе со шкипером.Чтобы уложиться в запланированное время (прошлые победители гонки сделали это за 79 дней), Конюхову понадобится судно с надежной энергетической системой. Главным техническим консультантом проекта стал российский судостроитель Олег Белков.Вес и маневренность имеют критическое значение для судна, использующего возобновляемую энергию. "Чтобы пройти 27 тысяч миль и уложиться в 80 дней, скорость должна быть 14 узлов", — объясняет Олег Белков. Солнечные батареи дают дополнительную нагрузку, замедляют лодку.До кругосветки путешественник планирует совершить тестовое пересечение двух океанов. "Они также станут первым в истории одиночным переходом на катамаране на солнечной энергии", — отмечает руководитель штаба путешественника Оскар Конюхов.

https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763055023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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