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Туризм
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Федор Конюхов отправится в кругосветку на катамаране на солнечной энергии
Федор Конюхов отправится в кругосветку на катамаране на солнечной энергии - РИА Новости, 21.02.2022
Федор Конюхов отправится в кругосветку на катамаране на солнечной энергии
Федор Конюхов собирается в 2022 году совершить скоростную кругосветку на 100-футовом катамаране на солнечной энергии, что планировалась еще в декабре 2021 года, РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:27
2022-02-21T10:27
туризм
туризм
федор конюхов
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Федор Конюхов собирается в 2022 году совершить скоростную кругосветку на 100-футовом катамаране на солнечной энергии, что планировалась еще в декабре 2021 года, но была отложена из-за пандемии, сообщили в штабе путешественника.Конюхов хочет усложнить задачу: не просто пройти путь максимально быстро, но и сделать это в одиночку. Пока в таких путешествиях участвовали только экипажи во главе со шкипером.Чтобы уложиться в запланированное время (прошлые победители гонки сделали это за 79 дней), Конюхову понадобится судно с надежной энергетической системой. Главным техническим консультантом проекта стал российский судостроитель Олег Белков.Вес и маневренность имеют критическое значение для судна, использующего возобновляемую энергию. "Чтобы пройти 27 тысяч миль и уложиться в 80 дней, скорость должна быть 14 узлов", — объясняет Олег Белков. Солнечные батареи дают дополнительную нагрузку, замедляют лодку.До кругосветки путешественник планирует совершить тестовое пересечение двух океанов. "Они также станут первым в истории одиночным переходом на катамаране на солнечной энергии", — отмечает руководитель штаба путешественника Оскар Конюхов.
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туризм, федор конюхов, новости - туризм, россия
10:27 21.02.2022
 
Федор Конюхов отправится в кругосветку на катамаране на солнечной энергии

Конюхов совершит отложенную из-за пандемии кругосветку на катамаране на солнечных батареях

© Фото из личного архиваФедор Конюхов
Федор Конюхов
© Фото из личного архива
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Федор Конюхов собирается в 2022 году совершить скоростную кругосветку на 100-футовом катамаране на солнечной энергии, что планировалась еще в декабре 2021 года, но была отложена из-за пандемии, сообщили в штабе путешественника.
Конюхов хочет усложнить задачу: не просто пройти путь максимально быстро, но и сделать это в одиночку. Пока в таких путешествиях участвовали только экипажи во главе со шкипером.
Чтобы уложиться в запланированное время (прошлые победители гонки сделали это за 79 дней), Конюхову понадобится судно с надежной энергетической системой. Главным техническим консультантом проекта стал российский судостроитель Олег Белков.
Вес и маневренность имеют критическое значение для судна, использующего возобновляемую энергию. "Чтобы пройти 27 тысяч миль и уложиться в 80 дней, скорость должна быть 14 узлов", — объясняет Олег Белков. Солнечные батареи дают дополнительную нагрузку, замедляют лодку.
До кругосветки путешественник планирует совершить тестовое пересечение двух океанов. "Они также станут первым в истории одиночным переходом на катамаране на солнечной энергии", — отмечает руководитель штаба путешественника Оскар Конюхов.
Российский путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 03:44Туризм
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Опубликовано: Мария Селиванова
 
ТуризмТуризмФедор КонюховНовости - ТуризмРоссия
 
 
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