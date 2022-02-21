В Казахстане осудили более 50 участников январских беспорядков

НУР-СУЛТАН, 21 фев - РИА Новости. Суды в Казахстане вынесли приговоры более 50 участникам январских беспорядков, сообщил начальник следственного департамента МВД республики Санжар Адилов."Следователями органов внутренних дел по январским событиям в отношении 107 подозреваемых уголовные дела окончены с обвинительным актом. Основную часть данных дел также составляют кражи – 65, факты незаконного хранения оружия – 11, их хищения – семь и другие. Суду предано 86 обвиняемых", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.По его словам, на сегодня судами в стране "с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 к ограничению свободы, 13 - к лишению свободы, а в отношении двух лиц (дело) прекращено за примирением сторон".В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Сгоревший автомобиль у резиденции президента Республики Казахстан в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 21 фев - РИА Новости. Суды в Казахстане вынесли приговоры более 50 участникам январских беспорядков, сообщил начальник следственного департамента МВД республики Санжар Адилов.
"Следователями органов внутренних дел по январским событиям в отношении 107 подозреваемых уголовные дела окончены с обвинительным актом. Основную часть данных дел также составляют кражи – 65, факты незаконного хранения оружия – 11, их хищения – семь и другие. Суду предано 86 обвиняемых", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, на сегодня судами в стране "с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 к ограничению свободы, 13 - к лишению свободы, а в отношении двух лиц (дело) прекращено за примирением сторон".
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.