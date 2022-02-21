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В Казахстане осудили более 50 участников январских беспорядков

В Казахстане осудили более 50 участников январских беспорядков - РИА Новости, 21.02.2022

В Казахстане осудили более 50 участников январских беспорядков

Суды в Казахстане вынесли приговоры более 50 участникам январских беспорядков, сообщил начальник следственного департамента МВД республики Санжар Адилов. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:30

2022-02-21T11:30

2022-02-21T11:43

беспорядки в казахстане

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казахстан

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НУР-СУЛТАН, 21 фев - РИА Новости. Суды в Казахстане вынесли приговоры более 50 участникам январских беспорядков, сообщил начальник следственного департамента МВД республики Санжар Адилов."Следователями органов внутренних дел по январским событиям в отношении 107 подозреваемых уголовные дела окончены с обвинительным актом. Основную часть данных дел также составляют кражи – 65, факты незаконного хранения оружия – 11, их хищения – семь и другие. Суду предано 86 обвиняемых", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.По его словам, на сегодня судами в стране "с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 к ограничению свободы, 13 - к лишению свободы, а в отношении двух лиц (дело) прекращено за примирением сторон".В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан