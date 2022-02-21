Израиль переводит посольство на Украине во Львов
Израиль переводит деятельность посольства на Украине из Киева во Львов
Израильский флаг у посольства Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Израиль переводит деятельность посольства на Украине из Киева во Львов, израильтян вновь призывают вернуться домой, следует из заявления министерства иностранных дел.
"Деятельность Посольства Израиля в Киеве переносится во Львов. По итогам состоявшейся сегодня в МИД оценки ситуации и после консультаций с рядом зарубежных источников, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид принял решение поручить сотрудникам посольства Израиля в Украине переехать в консульское представительство, открытое в городе Львове на западе Украины", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что МИД Израиля "готовится к любому развитию событий, включая возможность сухопутной эвакуации", в связи с этой целью израильские дипломаты, направленные во Львов, а также их коллеги, работающие в Польше, Словакии, Румынии, Молдове и Венгрии, совершили в последние дни визиты на пункты пересечения границы с Украиной и провели там встречи с представителями власти для обеспечения проезда граждан Израиля, которые пожелают покинуть Украину.
Ведомство вновь призывает израильских граждан, находящихся в Украине, "немедленно покинуть страну".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев