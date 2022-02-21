https://ria.ru/20220221/izrail-1774171800.html

Израиль переводит посольство на Украине во Львов

Израиль переводит посольство на Украине во Львов - РИА Новости, 21.02.2022

Израиль переводит посольство на Украине во Львов

Израиль переводит деятельность посольства на Украине из Киева во Львов, израильтян вновь призывают вернуться домой, следует из заявления министерства... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:48

2022-02-21T20:48

2022-02-21T20:48

мид израиля‎

ситуация в днр и лнр

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Израиль переводит деятельность посольства на Украине из Киева во Львов, израильтян вновь призывают вернуться домой, следует из заявления министерства иностранных дел."Деятельность Посольства Израиля в Киеве переносится во Львов. По итогам состоявшейся сегодня в МИД оценки ситуации и после консультаций с рядом зарубежных источников, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид принял решение поручить сотрудникам посольства Израиля в Украине переехать в консульское представительство, открытое в городе Львове на западе Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что МИД Израиля "готовится к любому развитию событий, включая возможность сухопутной эвакуации", в связи с этой целью израильские дипломаты, направленные во Львов, а также их коллеги, работающие в Польше, Словакии, Румынии, Молдове и Венгрии, совершили в последние дни визиты на пункты пересечения границы с Украиной и провели там встречи с представителями власти для обеспечения проезда граждан Израиля, которые пожелают покинуть Украину.Ведомство вновь призывает израильских граждан, находящихся в Украине, "немедленно покинуть страну".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220220/izrail-1773924686.html

https://ria.ru/20220220/izrail-1773934570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мид израиля‎, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, украина, киев, львов, израиль, донбасс