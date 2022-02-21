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Володин заявил о 1,2 миллиона подавших на гражданство жителях Донбасса
Володин заявил о 1,2 миллиона подавших на гражданство жителях Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
Володин заявил о 1,2 миллиона подавших на гражданство жителях Донбасса
Порядка 1,2 миллиона жителей самопровозглашённых ЛНР и ДНР подали заявление на получение гражданства РФ, около 800 тысяч получили гражданство, заявил спикер... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:01
2022-02-21T18:33
россия
ситуация в днр и лнр
вячеслав володин
донбасс
украина
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона жителей самопровозглашённых ЛНР и ДНР подали заявление на получение гражданства РФ, около 800 тысяч получили гражданство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Количество подавших заявление на гражданство Российской Федерации 1 миллион 200 тысяч, около 800 тысяч получили гражданство, но желающих его получить намного больше", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.
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россия, ситуация в днр и лнр, вячеслав володин, донбасс, украина, в мире
18:01 21.02.2022 (обновлено: 18:33 21.02.2022)
 
Володин заявил о 1,2 миллиона подавших на гражданство жителях Донбасса

Спикер ГД Володин: 1,2 миллиона жителей Донбасса подали заявление на получение гражданства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона жителей самопровозглашённых ЛНР и ДНР подали заявление на получение гражданства РФ, около 800 тысяч получили гражданство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Количество подавших заявление на гражданство Российской Федерации 1 миллион 200 тысяч, около 800 тысяч получили гражданство, но желающих его получить намного больше", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.
Решение будет принято сегодня – Путин о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 18:28
Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРВячеслав ВолодинДонбассУкраинаВ мире
 
 
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