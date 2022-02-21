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Володин заявил о 1,2 миллиона подавших на гражданство жителях Донбасса

Володин заявил о 1,2 миллиона подавших на гражданство жителях Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Володин заявил о 1,2 миллиона подавших на гражданство жителях Донбасса

Порядка 1,2 миллиона жителей самопровозглашённых ЛНР и ДНР подали заявление на получение гражданства РФ, около 800 тысяч получили гражданство, заявил спикер... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:01

2022-02-21T18:01

2022-02-21T18:33

россия

ситуация в днр и лнр

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона жителей самопровозглашённых ЛНР и ДНР подали заявление на получение гражданства РФ, около 800 тысяч получили гражданство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Количество подавших заявление на гражданство Российской Федерации 1 миллион 200 тысяч, около 800 тысяч получили гражданство, но желающих его получить намного больше", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.

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Владимир Лаврентьев

россия, ситуация в днр и лнр, вячеслав володин, донбасс, украина, в мире