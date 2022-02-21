https://ria.ru/20220221/genotsid-1774034969.html

В Ростовской области возбудили дело о геноциде во время войны

В Ростовской области возбудили дело о геноциде во время войны - РИА Новости, 21.02.2022

В Ростовской области возбудили дело о геноциде во время войны

Уголовное дело о геноциде в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны расследуется на основе нескольких дел, возбужденных в 2020 и 2021 годах и... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:14

2022-02-21T12:14

2022-02-21T13:07

происшествия

ростовская область

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело о геноциде в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны расследуется на основе нескольких дел, возбужденных в 2020 и 2021 годах и объединенных в одно производство, сообщила судья Ростовского областного суда."Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ, в отношении неустановленных лиц. Уголовное дело принять к своему производству, приступить к расследованию", - сказала судья в рамках слушания заявления о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области.По словам судьи, в 2020 году было заведены два дела по статье 357 УК РФ (геноцид). Еще несколько дел возбуждены в 2021 году - все они объединены в одно производство.С середины февраля в Ростовском областном суде слушается заявление прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы войны. О возбуждении дела о геноциде по факту оккупации города Миллерово Ростовской области нацистами в 1942-43 годах СК РФ сообщал в ноябре 2020 года.В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили более 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html

https://ria.ru/20220210/natsisty-1772036058.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности