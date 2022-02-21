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В Ростовской области возбудили дело о геноциде во время войны
В Ростовской области возбудили дело о геноциде во время войны - РИА Новости, 21.02.2022
В Ростовской области возбудили дело о геноциде во время войны
Уголовное дело о геноциде в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны расследуется на основе нескольких дел, возбужденных в 2020 и 2021 годах и... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:14
2022-02-21T13:07
происшествия
ростовская область
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело о геноциде в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны расследуется на основе нескольких дел, возбужденных в 2020 и 2021 годах и объединенных в одно производство, сообщила судья Ростовского областного суда."Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ, в отношении неустановленных лиц. Уголовное дело принять к своему производству, приступить к расследованию", - сказала судья в рамках слушания заявления о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области.По словам судьи, в 2020 году было заведены два дела по статье 357 УК РФ (геноцид). Еще несколько дел возбуждены в 2021 году - все они объединены в одно производство.С середины февраля в Ростовском областном суде слушается заявление прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы войны. О возбуждении дела о геноциде по факту оккупации города Миллерово Ростовской области нацистами в 1942-43 годах СК РФ сообщал в ноябре 2020 года.В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили более 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.
https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html
https://ria.ru/20220210/natsisty-1772036058.html
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происшествия, ростовская область, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности
12:14 21.02.2022 (обновлено: 13:07 21.02.2022)
 
В Ростовской области возбудили дело о геноциде во время войны

Дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны возбудили в Ростовской области

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды в здании суда
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело о геноциде в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны расследуется на основе нескольких дел, возбужденных в 2020 и 2021 годах и объединенных в одно производство, сообщила судья Ростовского областного суда.
"Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ, в отношении неустановленных лиц. Уголовное дело принять к своему производству, приступить к расследованию", - сказала судья в рамках слушания заявления о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области.
Осмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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ФСБ рассекретила документы о зверствах украинских карателей в годы войны
По словам судьи, в 2020 году было заведены два дела по статье 357 УК РФ (геноцид). Еще несколько дел возбуждены в 2021 году - все они объединены в одно производство.
С середины февраля в Ростовском областном суде слушается заявление прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы войны. О возбуждении дела о геноциде по факту оккупации города Миллерово Ростовской области нацистами в 1942-43 годах СК РФ сообщал в ноябре 2020 года.
В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.
По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили более 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.
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10 февраля, 11:53
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияРостовская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Без срока давности
 
 
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