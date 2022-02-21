12:14 21.02.2022 (обновлено: 13:07 21.02.2022)
В Ростовской области возбудили дело о геноциде во время войны
Дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны возбудили в Ростовской области
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды в здании суда
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело о геноциде в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны расследуется на основе нескольких дел, возбужденных в 2020 и 2021 годах и объединенных в одно производство, сообщила судья Ростовского областного суда.
"Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ, в отношении неустановленных лиц. Уголовное дело принять к своему производству, приступить к расследованию", - сказала судья в рамках слушания заявления о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области.
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По словам судьи, в 2020 году было заведены два дела по статье 357 УК РФ (геноцид). Еще несколько дел возбуждены в 2021 году - все они объединены в одно производство.
С середины февраля в Ростовском областном суде слушается заявление прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы войны. О возбуждении дела о геноциде по факту оккупации города Миллерово Ростовской области нацистами в 1942-43 годах СК РФ сообщал в ноябре 2020 года.
В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.
По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили более 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова