https://ria.ru/20220221/gazoprovody-1774090828.html

ВСУ с начала обострения конфликта подорвали два газопровода, заявили в ЛНР

ВСУ с начала обострения конфликта подорвали два газопровода, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

ВСУ с начала обострения конфликта подорвали два газопровода, заявили в ЛНР

Украинские диверсионные группы с начала обострения ситуации в самопровозглашенной Луганской народной республике подорвали два газопровода, предотвращен один... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:40

2022-02-21T15:40

2022-02-21T15:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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украина

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ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Украинские диверсионные группы с начала обострения ситуации в самопровозглашенной Луганской народной республике подорвали два газопровода, предотвращен один теракт на дороге Луганск - Краснодон, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."С 17 по 21 февраля диверсионными группами украинских боевиков осуществлено два диверсионных акта – подрыв газопроводов в поселке Малая Вергунка и Каменнобродском районе города Луганска. Предотвращен один террористический акт на автомобильной дороге Луганск - Краснодон", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина