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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/gazoprovody-1774090828.html
ВСУ с начала обострения конфликта подорвали два газопровода, заявили в ЛНР
ВСУ с начала обострения конфликта подорвали два газопровода, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
ВСУ с начала обострения конфликта подорвали два газопровода, заявили в ЛНР
Украинские диверсионные группы с начала обострения ситуации в самопровозглашенной Луганской народной республике подорвали два газопровода, предотвращен один... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:40
2022-02-21T15:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Украинские диверсионные группы с начала обострения ситуации в самопровозглашенной Луганской народной республике подорвали два газопровода, предотвращен один теракт на дороге Луганск - Краснодон, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."С 17 по 21 февраля диверсионными группами украинских боевиков осуществлено два диверсионных акта – подрыв газопроводов в поселке Малая Вергунка и Каменнобродском районе города Луганска. Предотвращен один террористический акт на автомобильной дороге Луганск - Краснодон", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
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Ольга Филиппова
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
15:40 21.02.2022
 
ВСУ с начала обострения конфликта подорвали два газопровода, заявили в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ с начала обострения конфликта подорвали два газопровода

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГазопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости
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Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Украинские диверсионные группы с начала обострения ситуации в самопровозглашенной Луганской народной республике подорвали два газопровода, предотвращен один теракт на дороге Луганск - Краснодон, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"С 17 по 21 февраля диверсионными группами украинских боевиков осуществлено два диверсионных акта – подрыв газопроводов в поселке Малая Вергунка и Каменнобродском районе города Луганска. Предотвращен один террористический акт на автомобильной дороге Луганск - Краснодон", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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