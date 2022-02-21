ВСУ с начала обострения конфликта подорвали два газопровода, заявили в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ с начала обострения конфликта подорвали два газопровода
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГазопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Украинские диверсионные группы с начала обострения ситуации в самопровозглашенной Луганской народной республике подорвали два газопровода, предотвращен один теракт на дороге Луганск - Краснодон, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"С 17 по 21 февраля диверсионными группами украинских боевиков осуществлено два диверсионных акта – подрыв газопроводов в поселке Малая Вергунка и Каменнобродском районе города Луганска. Предотвращен один террористический акт на автомобильной дороге Луганск - Краснодон", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Филиппова