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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220221/gazifikatsiya-1774171081.html
В 2022 году газ придет в пока негазифицированные тверские районы
В 2022 году газ придет в пока негазифицированные тверские районы - РИА Новости, 21.02.2022
В 2022 году газ придет в пока негазифицированные тверские районы
В этом году в Тверской области природный газ придет в город Красный Холм, поселки Жарковский и Молоково, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:41
2022-02-21T20:41
тверская область
газпром
тверская область
жкх
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ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. В этом году в Тверской области природный газ придет в город Красный Холм, поселки Жарковский и Молоково, сообщает пресс-служба регионального правительства.Кроме того, с этого года стартует строительство газопровода, который позволит обеспечить "голубым" топливом жителей города Нелидово.В пресс-службе напомнили, что в Тверской области реализуется подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 148 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 46 тысяч домовладений и 117 котельных в населенных пунктах.
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газпром, тверская область, жкх
20:41 21.02.2022
 

В 2022 году газ придет в пока негазифицированные тверские районы

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГазификация Тверской области
Газификация Тверской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. В этом году в Тверской области природный газ придет в город Красный Холм, поселки Жарковский и Молоково, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кроме того, с этого года стартует строительство газопровода, который позволит обеспечить "голубым" топливом жителей города Нелидово.
В пресс-службе напомнили, что в Тверской области реализуется подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 148 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 46 тысяч домовладений и 117 котельных в населенных пунктах.
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 17:28Тверская область
Руденя: газификация Тверской области идет хорошими темпами
Опубликовано: Алёна Пава
 
Тверская областьГазпромТверская областьЖКХ
 
 
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