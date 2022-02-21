https://ria.ru/20220221/gazifikatsiya-1774171081.html

В 2022 году газ придет в пока негазифицированные тверские районы

В 2022 году газ придет в пока негазифицированные тверские районы - РИА Новости, 21.02.2022

В 2022 году газ придет в пока негазифицированные тверские районы

В этом году в Тверской области природный газ придет в город Красный Холм, поселки Жарковский и Молоково, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:41

2022-02-21T20:41

2022-02-21T20:41

тверская область

газпром

тверская область

жкх

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ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. В этом году в Тверской области природный газ придет в город Красный Холм, поселки Жарковский и Молоково, сообщает пресс-служба регионального правительства.Кроме того, с этого года стартует строительство газопровода, который позволит обеспечить "голубым" топливом жителей города Нелидово.В пресс-службе напомнили, что в Тверской области реализуется подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 148 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 46 тысяч домовладений и 117 котельных в населенных пунктах.

https://ria.ru/20211215/gazifikatsiya-1763904644.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром, тверская область, жкх