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Предложения России по гарантиям безопасности сразу отвергли, заявил Путин

Предложения России по гарантиям безопасности сразу отвергли, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Предложения России по гарантиям безопасности сразу отвергли, заявил Путин

Предложение России по гарантии европейской безопасности было в свое время с порога отвергнуто, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:33

2022-02-21T22:33

2022-02-21T22:59

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предложение России по гарантии европейской безопасности было в свое время с порога отвергнуто, заявил президент России Владимир Путин."Россия всегда выступала и выступает за то, чтобы самые сложные проблемы решать политико-дипломатическими методами, за столом переговоров. Мы хорошо понимаем нашу колоссальную ответственность за региональную глобальную ответственность. Еще в 2008 году Россия выдвинула инициативу о заключении договора о европейской безопасности. Смысл его состоял в том, чтобы ни одно государство и ни одна международная организация в Евроатлантике не могли бы укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал Путин в своем телеобращении."Однако наше предложение было с порога отвергнуто, нельзя дескать позволить России ограничивать деятельность НАТО. Более того, нам прямо заявили, что юридически обязывающие гарантии безопасности могут иметь только члены Североатлантического альянса", - подчеркнул президент России.

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика