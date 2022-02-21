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Предложения России по гарантиям безопасности сразу отвергли, заявил Путин
Предложения России по гарантиям безопасности сразу отвергли, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Предложения России по гарантиям безопасности сразу отвергли, заявил Путин
Предложение России по гарантии европейской безопасности было в свое время с порога отвергнуто, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:33
2022-02-21T22:33
2022-02-21T22:59
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предложение России по гарантии европейской безопасности было в свое время с порога отвергнуто, заявил президент России Владимир Путин."Россия всегда выступала и выступает за то, чтобы самые сложные проблемы решать политико-дипломатическими методами, за столом переговоров. Мы хорошо понимаем нашу колоссальную ответственность за региональную глобальную ответственность. Еще в 2008 году Россия выдвинула инициативу о заключении договора о европейской безопасности. Смысл его состоял в том, чтобы ни одно государство и ни одна международная организация в Евроатлантике не могли бы укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал Путин в своем телеобращении."Однако наше предложение было с порога отвергнуто, нельзя дескать позволить России ограничивать деятельность НАТО. Более того, нам прямо заявили, что юридически обязывающие гарантии безопасности могут иметь только члены Североатлантического альянса", - подчеркнул президент России.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика
22:33 21.02.2022 (обновлено: 22:59 21.02.2022)
Предложения России по гарантиям безопасности сразу отвергли, заявил Путин
Президент Путин: предложение России по гарантиям безопасности сразу отвергли
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предложение России по гарантии европейской безопасности было в свое время с порога отвергнуто, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия всегда выступала и выступает за то, чтобы самые сложные проблемы решать политико-дипломатическими методами, за столом переговоров. Мы хорошо понимаем нашу колоссальную ответственность за региональную глобальную ответственность. Еще в 2008 году Россия выдвинула инициативу о заключении договора о европейской безопасности. Смысл его состоял в том, чтобы ни одно государство и ни одна международная организация в Евроатлантике не могли бы укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал Путин в своем телеобращении.
"Однако наше предложение было с порога отвергнуто, нельзя дескать позволить России ограничивать деятельность НАТО. Более того, нам прямо заявили, что юридически обязывающие гарантии безопасности могут иметь только члены Североатлантического альянса", - подчеркнул президент России.