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Республика Татарстан
https://ria.ru/20220221/galimova-1774106186.html
Галимова: Татарстан готов принять одну тысячу беженцев из ДНР и ЛНР
Галимова: Татарстан готов принять одну тысячу беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Галимова: Татарстан готов принять одну тысячу беженцев из ДНР и ЛНР
Татарстан в ближайшие дни готов принять одну тысячу беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, их разместят в четырех санаториях,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:49
2022-02-21T16:49
республика татарстан
луганская народная республика
донецкая народная республика
беженцы
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КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Татарстан в ближайшие дни готов принять одну тысячу беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, их разместят в четырех санаториях, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова."В правительстве Республики Татарстан сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев… На заседании штаба доложили о готовности принять 1000 людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Для их размещения сегодня определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский". Все пункты подтвердили полную готовность", - сказала Галимова журналистам.Она уточнила, что отправление поезда в Татарстан ожидается в ближайшие часы. По прибытии в Казань всех эвакуированных организовано автобусами отправят в места временного проживания. Людей обеспечат горячим питанием, в случае необходимости – медицинской помощью."Учитывая, что среди вынужденных переселенцев много детей и женщин, на заседании штаба было поручено активно включиться в работу профильным министерствам и ведомствам для обеспечения их необходимой помощью", добавила Галимова.Спикер также отметила, что о ситуации штаб в оперативном порядке информирует президента Татарстана Рустама Минниханова. Очередное заседание штаба запланировано на завтра.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Артем Смирнов
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луганская народная республика, донецкая народная республика, беженцы
16:49 21.02.2022
 

Галимова: Татарстан готов принять одну тысячу беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданского населения из ДНР
Эвакуация гражданского населения из ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Татарстан в ближайшие дни готов принять одну тысячу беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, их разместят в четырех санаториях, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"В правительстве Республики Татарстан сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев… На заседании штаба доложили о готовности принять 1000 людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Для их размещения сегодня определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский". Все пункты подтвердили полную готовность", - сказала Галимова журналистам.
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Она уточнила, что отправление поезда в Татарстан ожидается в ближайшие часы. По прибытии в Казань всех эвакуированных организовано автобусами отправят в места временного проживания. Людей обеспечат горячим питанием, в случае необходимости – медицинской помощью.
"Учитывая, что среди вынужденных переселенцев много детей и женщин, на заседании штаба было поручено активно включиться в работу профильным министерствам и ведомствам для обеспечения их необходимой помощью", добавила Галимова.
Спикер также отметила, что о ситуации штаб в оперативном порядке информирует президента Татарстана Рустама Минниханова. Очередное заседание штаба запланировано на завтра.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Республика ТатарстанЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБеженцы
 
 
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