Галимова: Татарстан готов принять одну тысячу беженцев из ДНР и ЛНР
КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Татарстан в ближайшие дни готов принять одну тысячу беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, их разместят в четырех санаториях, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"В правительстве Республики Татарстан сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев… На заседании штаба доложили о готовности принять 1000 людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Для их размещения сегодня определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский". Все пункты подтвердили полную готовность", - сказала Галимова журналистам.
Она уточнила, что отправление поезда в Татарстан ожидается в ближайшие часы. По прибытии в Казань всех эвакуированных организовано автобусами отправят в места временного проживания. Людей обеспечат горячим питанием, в случае необходимости – медицинской помощью.
"Учитывая, что среди вынужденных переселенцев много детей и женщин, на заседании штаба было поручено активно включиться в работу профильным министерствам и ведомствам для обеспечения их необходимой помощью", добавила Галимова.
Спикер также отметила, что о ситуации штаб в оперативном порядке информирует президента Татарстана Рустама Минниханова. Очередное заседание штаба запланировано на завтра.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Артем Смирнов