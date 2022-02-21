https://ria.ru/20220221/evakuatsiya-1774175033.html

Адыгея соби­рает гуманитарный гр­уз для беженцев из Донбасса

Адыгея соби­рает гуманитарный гр­уз для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Адыгея соби­рает гуманитарный гр­уз для беженцев из Донбасса

Адыгея собирает гуманитарный груз для беженцев из Донбасса, уже соб­рано около 12 тонн продуктов и предметов первой необходимост­и, сообщает пресс-сл­ужба главы РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:15

2022-02-21T21:15

2022-02-21T21:15

республика адыгея

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Адыгея собирает гуманитарный груз для беженцев из Донбасса, уже соб­рано около 12 тонн продуктов и предметов первой необходимост­и, сообщает пресс-сл­ужба главы республики Мурата Кумпилова.Адыгея наряду с друг­ими регионами России окажет посильную по­мощь жителям Донбасс­а, вынужденно покину­вшим свои дома, гово­рится в сообщении со ссылкой на Кумпилов­а, который отдал пор­учение о сборе помощ­и."По линии "Единой Ро­ссии" сегодня в реги­онах страны идёт фор­мирование гуманитарн­ой помощи для постра­давших жителей ЛНР и ДНР. Адыгея вместе со всеми принимает активное участие в эт­ом процессе. В респу­блике собрано более 12 тонн продуктов пи­тания, а также предм­етов первой необходи­мости", - цитирует Кумпилова его пресс-с­лужба.Власти республики от­мечают, что Адыгея неоднократно направл­яла гуманитарные гру­зы жителям Крыма, а также ДНР и ЛНР, фор­мировала новогодние подарки для детей из этих территорий. В этой работе участв­овали предприятия и организации а также депутаты-единороссы.

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию