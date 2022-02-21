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Ростовская область будет выделять 800 рублей в сутки на каждого беженца

Ростовская область будет выделять 800 рублей в сутки на каждого беженца - РИА Новости, 21.02.2022

Ростовская область будет выделять 800 рублей в сутки на каждого беженца

Расходы на размещение и питание беженцев из Донбасса в Ростовской области идут из резервного фонда региона в расчете 800 рублей на человека в сутки, сообщил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:13

2022-02-21T17:13

2022-02-21T17:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эвакуация жителей днр и лнр в россию

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Расходы на размещение и питание беженцев из Донбасса в Ростовской области идут из резервного фонда региона в расчете 800 рублей на человека в сутки, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."Расходы на размещение и питание беженцев сейчас обеспечиваются в размере 800 рублей на человека в сутки. Средства расходуются из резервного фонда региона с последующим возмещением из федерального бюджета", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр