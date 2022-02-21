https://ria.ru/20220221/evakuatsiya-1774030880.html

В Кремле ответили на вопрос о масштабах эвакуации беженцев из Донбасса

В Кремле ответили на вопрос о масштабах эвакуации беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о масштабах эвакуации беженцев из Донбасса

Руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратилось по поводу эвакуации населения, им на месте виднее, насколько уровень угрозы для республик соответствует... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:02

2022-02-21T12:02

2022-02-21T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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дмитрий песков

донбасс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратилось по поводу эвакуации населения, им на месте виднее, насколько уровень угрозы для республик соответствует масштабу эвакуации беженцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это было обращение самопровозглашенных республик, там на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем мы можем себе представить. Конечно, в этих условиях главное - обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько масштаб эвакуации беженцев соответствует масштабу угрозы на Донбассе.Он добавил, что в ситуации с эвакуацией мирного населения нет никакой корреляции с решением Запада по вывозу дипломатов из Киева."Здесь речь идет о провокационных и агрессивных действиях вооруженных сил Украины, и опасности, которая в этой связи возникла для жизни гражданского населения", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773803222.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, дмитрий песков, донбасс