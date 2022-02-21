https://ria.ru/20220221/elektrichki-1773995109.html
На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву
На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву - РИА Новости, 21.02.2022
На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву
Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении восстановлено, остановившийся вагон убран, сообщает в Twitter "Центральная пригородная... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:05
2022-02-21T09:05
2022-02-21T09:05
общество
московская железная дорога
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении восстановлено, остановившийся вагон убран, сообщает в Twitter "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).Также информируется, что компания совместно с "Московской железной дорогой" (МЖД) введет в график задержанные поезда.Утром 21 февраля поступило сообщение о затрудненном движении на Казанском направлении. Задержка была вызвана остановкой состава по техническим причинам на станции "Авиамоторная".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская железная дорога, москва
На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву
Движение электричек в Москву на Казанском направлении восстановили