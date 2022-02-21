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На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву
На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву - РИА Новости, 21.02.2022
На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву
Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении восстановлено, остановившийся вагон убран, сообщает в Twitter "Центральная пригородная... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:05
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общество
московская железная дорога
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении восстановлено, остановившийся вагон убран, сообщает в Twitter "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).Также информируется, что компания совместно с "Московской железной дорогой" (МЖД) введет в график задержанные поезда.Утром 21 февраля поступило сообщение о затрудненном движении на Казанском направлении. Задержка была вызвана остановкой состава по техническим причинам на станции "Авиамоторная".
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общество, московская железная дорога, москва
09:05 21.02.2022
 
На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву

Движение электричек в Москву на Казанском направлении восстановили

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПригородная электричка
Пригородная электричка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пригородная электричка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении восстановлено, остановившийся вагон убран, сообщает в Twitter "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).
"Движение через станцию "Авиамоторная" Казанского направления осуществляется по всем путям. Остановившийся поезд был убран вспомогательным составом", - говорится в сообщении.
Также информируется, что компания совместно с "Московской железной дорогой" (МЖД) введет в график задержанные поезда.
Утром 21 февраля поступило сообщение о затрудненном движении на Казанском направлении. Задержка была вызвана остановкой состава по техническим причинам на станции "Авиамоторная".
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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