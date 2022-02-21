https://ria.ru/20220221/elektrichki-1773995109.html

На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву

На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву - РИА Новости, 21.02.2022

На Казанском направлении восстановили движение электричек в Москву

Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении восстановлено, остановившийся вагон убран, сообщает в Twitter "Центральная пригородная... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:05

2022-02-21T09:05

2022-02-21T09:05

общество

московская железная дорога

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении восстановлено, остановившийся вагон убран, сообщает в Twitter "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).Также информируется, что компания совместно с "Московской железной дорогой" (МЖД) введет в график задержанные поезда.Утром 21 февраля поступило сообщение о затрудненном движении на Казанском направлении. Задержка была вызвана остановкой состава по техническим причинам на станции "Авиамоторная".

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская железная дорога, москва