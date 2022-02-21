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На Казанском направлении затруднено движение электричек в Москву
На Казанском направлении затруднено движение электричек в Москву - РИА Новости, 21.02.2022
На Казанском направлении затруднено движение электричек в Москву
Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении затруднено из-за остановки состава на станции "Авиамоторная", сообщает в Twitter... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:41
2022-02-21T08:41
2022-02-21T08:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении затруднено из-за остановки состава на станции "Авиамоторная", сообщает в Twitter "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК)."На Казанском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки состава по техническим причинам на станции Авиамоторная, к нему уже прибыл вспомогательный состав", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что некоторые поезда на Москву идут по другому пути.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
08:41 21.02.2022 (обновлено: 08:44 21.02.2022)
На Казанском направлении затруднено движение электричек в Москву
Движение электричек в Москву на Казанском направлении затруднено из-за остановки состава