https://ria.ru/20220221/elektrichki-1773992316.html

На Казанском направлении затруднено движение электричек в Москву

На Казанском направлении затруднено движение электричек в Москву - РИА Новости, 21.02.2022

На Казанском направлении затруднено движение электричек в Москву

Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении затруднено из-за остановки состава на станции "Авиамоторная", сообщает в Twitter... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T08:41

2022-02-21T08:41

2022-02-21T08:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении затруднено из-за остановки состава на станции "Авиамоторная", сообщает в Twitter "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК)."На Казанском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки состава по техническим причинам на станции Авиамоторная, к нему уже прибыл вспомогательный состав", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что некоторые поезда на Москву идут по другому пути.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва