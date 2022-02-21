https://ria.ru/20220221/dtp-1774006161.html
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 21.02.2022
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае при столкновении легковушки с большегрузом МАЗ, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:16
2022-02-21T10:16
2022-02-21T10:26
происшествия
соликамск
дтп
пермский край
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ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае при столкновении легковушки с большегрузом МАЗ, сообщили РИА Новости в краевом управлении ГИБДД.Инцидент произошёл в ночь на понедельник на трассе Соликамск-Красновишерск. По данным краевого управления ГИБДД, автомобиль "Лада", за рулем которого находился 36-летний водитель, двигался в сторону Соликамска. При совершении обгона он, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в автомобиль МАЗ, которым управлял 61-летний мужчина."В результате автоаварии водитель ВАЗ-21110 и три его пассажира, данные которых устанавливаются, получили смертельные травмы. Еще один пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу", - рассказали в ведомстве.Собеседница агентства уточнила, что сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, соликамск, дтп, пермский край
10:16 21.02.2022 (обновлено: 10:26 21.02.2022)
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли при столкновении легковушки с большегрузом МАЗ в Пермском крае
ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае при столкновении легковушки с большегрузом МАЗ, сообщили РИА Новости в краевом управлении ГИБДД.
Инцидент произошёл в ночь на понедельник на трассе Соликамск-Красновишерск. По данным краевого управления ГИБДД, автомобиль "Лада", за рулем которого находился 36-летний водитель, двигался в сторону Соликамска
. При совершении обгона он, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в автомобиль МАЗ, которым управлял 61-летний мужчина.
"В результате автоаварии водитель ВАЗ-21110 и три его пассажира, данные которых устанавливаются, получили смертельные травмы. Еще один пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу", - рассказали в ведомстве.
Собеседница агентства уточнила, что сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.