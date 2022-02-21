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ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников
ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников - РИА Новости, 21.02.2022
ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников
Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик поможет обеспечить там мир, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:31
2022-02-21T18:31
2022-02-21T19:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик поможет обеспечить там мир, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников."Уже несколько лет Луганская и Донецкая народные республики, граждане этих республик с надеждой смотрят и просят РФ защитить их в надежде работать, воспитывать детей, жить в мире. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их. Убежден, что принятие решения о признании этих республик как раз и будет способствовать этому. Мы реализуем эту надежду. Однозначно", - сказал Бортников в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:31 21.02.2022 (обновлено: 19:02 21.02.2022)
ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников
Глава ФСБ Бортников: ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, надо их защитить