https://ria.ru/20220221/donbass-1774144700.html

ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников

ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников - РИА Новости, 21.02.2022

ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик поможет обеспечить там мир, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:31

2022-02-21T18:31

2022-02-21T19:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик поможет обеспечить там мир, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников."Уже несколько лет Луганская и Донецкая народные республики, граждане этих республик с надеждой смотрят и просят РФ защитить их в надежде работать, воспитывать детей, жить в мире. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их. Убежден, что принятие решения о признании этих республик как раз и будет способствовать этому. Мы реализуем эту надежду. Однозначно", - сказал Бортников в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр