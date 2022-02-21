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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774144700.html
ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников
ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников - РИА Новости, 21.02.2022
ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников
Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик поможет обеспечить там мир, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:31
2022-02-21T19:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик поможет обеспечить там мир, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников."Уже несколько лет Луганская и Донецкая народные республики, граждане этих республик с надеждой смотрят и просят РФ защитить их в надежде работать, воспитывать детей, жить в мире. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их. Убежден, что принятие решения о признании этих республик как раз и будет способствовать этому. Мы реализуем эту надежду. Однозначно", - сказал Бортников в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:31 21.02.2022 (обновлено: 19:02 21.02.2022)
 
ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, заявил Бортников

Глава ФСБ Бортников: ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, надо их защитить

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик поможет обеспечить там мир, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Уже несколько лет Луганская и Донецкая народные республики, граждане этих республик с надеждой смотрят и просят РФ защитить их в надежде работать, воспитывать детей, жить в мире. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их. Убежден, что принятие решения о признании этих республик как раз и будет способствовать этому. Мы реализуем эту надежду. Однозначно", - сказал Бортников в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Донецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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