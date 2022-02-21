18:11 21.02.2022 (обновлено: 18:53 21.02.2022)
Патрушев назвал условие для диалога по Донбассу
Патрушев: если Байден пообещает прекратить бойню в Донбассе, мы будем вести диалог
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет готова продолжить обсуждать урегулирование на Донбассе с Украиной, если президент США Джо Байден убедит Киев прекратить боевые действия, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Внесу предложение, что было бы целесообразно откликнуться на предложение американской стороны, на предложение Байдена, чтобы вы [президент России Владимир Путин] провели с ним переговоры, во время которых можно было бы сказать, что "Вы всё делали против народа Луганской народной республики, Донецкой народной республики, мы обязаны их поддержать. Если вы способны в кратчайший срок - можно обозначить два-три дня - прекратить всю эту кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог, и пусть тогда народ развивается. И пусть тогда договариваются и реализуют не дорожную карту Минских соглашений, а план, чтобы по каждому пункту был краткий срок, что делать", - сказал он, выступая на внеочередном совещании Совбеза.
По мнению Патрушева, американский лидер не согласится на это предложение, поэтому единственным решением конфликта в Донбассе станет признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.
"Хочу также подчеркнуть: мы говорим, что мы ведем переговоры с НАТО, мы ведём переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры с Евросоюзом, с руководителями стран Европы. Переговоры вести надо, но переговоры надо вести с США - все остальные будут делать то, что скажут США", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Опубликовано: Ольга Фомченкова