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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774136583.html
Патрушев назвал условие для диалога по Донбассу
Патрушев назвал условие для диалога по Донбассу - РИА Новости, 21.02.2022
Патрушев назвал условие для диалога по Донбассу
Россия будет готова продолжить обсуждать урегулирование на Донбассе с Украиной, если президент США Джо Байден убедит Киев прекратить боевые действия, заявил в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:11
2022-02-21T18:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
николай патрушев
донбасс
джо байден
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет готова продолжить обсуждать урегулирование на Донбассе с Украиной, если президент США Джо Байден убедит Киев прекратить боевые действия, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Внесу предложение, что было бы целесообразно откликнуться на предложение американской стороны, на предложение Байдена, чтобы вы [президент России Владимир Путин] провели с ним переговоры, во время которых можно было бы сказать, что "Вы всё делали против народа Луганской народной республики, Донецкой народной республики, мы обязаны их поддержать. Если вы способны в кратчайший срок - можно обозначить два-три дня - прекратить всю эту кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог, и пусть тогда народ развивается. И пусть тогда договариваются и реализуют не дорожную карту Минских соглашений, а план, чтобы по каждому пункту был краткий срок, что делать", - сказал он, выступая на внеочередном совещании Совбеза.По мнению Патрушева, американский лидер не согласится на это предложение, поэтому единственным решением конфликта в Донбассе станет признание Москвой независимости ДНР и ЛНР."Хочу также подчеркнуть: мы говорим, что мы ведем переговоры с НАТО, мы ведём переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры с Евросоюзом, с руководителями стран Европы. Переговоры вести надо, но переговоры надо вести с США - все остальные будут делать то, что скажут США", - сказал секретарь Совбеза РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/vstrecha-1774092873.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, николай патрушев, донбасс, джо байден
18:11 21.02.2022 (обновлено: 18:53 21.02.2022)
 
Патрушев назвал условие для диалога по Донбассу

Патрушев: если Байден пообещает прекратить бойню в Донбассе, мы будем вести диалог

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет готова продолжить обсуждать урегулирование на Донбассе с Украиной, если президент США Джо Байден убедит Киев прекратить боевые действия, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Внесу предложение, что было бы целесообразно откликнуться на предложение американской стороны, на предложение Байдена, чтобы вы [президент России Владимир Путин] провели с ним переговоры, во время которых можно было бы сказать, что "Вы всё делали против народа Луганской народной республики, Донецкой народной республики, мы обязаны их поддержать. Если вы способны в кратчайший срок - можно обозначить два-три дня - прекратить всю эту кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог, и пусть тогда народ развивается. И пусть тогда договариваются и реализуют не дорожную карту Минских соглашений, а план, чтобы по каждому пункту был краткий срок, что делать", - сказал он, выступая на внеочередном совещании Совбеза.
По мнению Патрушева, американский лидер не согласится на это предложение, поэтому единственным решением конфликта в Донбассе станет признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.
"Хочу также подчеркнуть: мы говорим, что мы ведем переговоры с НАТО, мы ведём переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры с Евросоюзом, с руководителями стран Европы. Переговоры вести надо, но переговоры надо вести с США - все остальные будут делать то, что скажут США", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Салливан: Байден готов и к дипломатии, и к применению мер против России
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРНиколай ПатрушевДонбассДжо Байден
 
 
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