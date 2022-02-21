https://ria.ru/20220221/donbass-1774128834.html
Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу
Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу - РИА Новости, 22.02.2022
Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу
Украина сосредоточила 59,3 тысячи военных у границ Луганской и Донецкой областей, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T17:52
2022-02-21T17:52
2022-02-22T02:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина сосредоточила 59,3 тысячи военных у границ Луганской и Донецкой областей, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В общей сложности 59,3 тысячи военнослужащих, которые сосредоточены у границ Луганской и Донецкой областей", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности России."По вооружению: пусковые установки "Точка-У", 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, 820 орудий артиллерии и минометов, 160 реактивных систем залпового огня", - добавил он."В целом ситуация крайне напряженная, с 14 февраля мы наблюдаем … усилия по приведению в фактически самую верхнюю часть из всей ступени боевой готовности, это говорит о том, что готовятся либо большие серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения по Донбассу", - заявил он.Украину продолжают накачивать оружием: одних "Джавелинов" там больше, чем в некоторых странах НАТО, - это говорит о подготовке силового решения в Донбассе, поэтому России надо признать ДНР и ЛНР, заявил министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, Украина считает, что придет тот день, когда появится возможность решить вопросы Донбасса силовым путем."Следующая страница этой картины или этой книги – это накачка вооружением Украины. Она продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами - у них и так там оружия столько, что хватит на много. Разного рода", - отметил Шойгу в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности России."Когда каждый [день] прибывает по четыре, по пять, а были дни - и по восемь рейсов современного оружия и когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить, что те же самые "Джавелины" – оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах-членах НАТО", - отметил министр."Это говорит о том, что никто не собирается выполнять никакие минские соглашения, все готовятся этот вопрос решать силовым путем. В этой ситуации, я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю: да, да, надо признавать [независимость ЛНР и ДНР]", - подчеркнул Шойгу.Как сообщалось, США поставляют Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin), патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей шойгу, украина
17:52 21.02.2022 (обновлено: 02:38 22.02.2022)
Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: Украина сосредоточила почти 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Украина сосредоточила 59,3 тысячи военных у границ Луганской и Донецкой областей, заявил
в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В общей сложности 59,3 тысячи военнослужащих, которые сосредоточены у границ Луганской и Донецкой областей", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности России
.
"По вооружению: пусковые установки "Точка-У", 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, 820 орудий артиллерии и минометов, 160 реактивных систем залпового огня", - добавил он.
"В целом ситуация крайне напряженная, с 14 февраля мы наблюдаем … усилия по приведению в фактически самую верхнюю часть из всей ступени боевой готовности, это говорит о том, что готовятся либо большие серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения по Донбассу", - заявил он.
Украину
продолжают накачивать оружием: одних "Джавелинов" там больше, чем в некоторых странах НАТО
, - это говорит о подготовке силового решения в Донбассе
, поэтому России надо признать ДНР
и ЛНР
, заявил министр обороны Сергей Шойгу
.
По его словам, Украина считает, что придет тот день, когда появится возможность решить вопросы Донбасса силовым путем.
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1 из 12
Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.
2 из 12
Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.
3 из 12
Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.
4 из 12
ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.
5 из 12
Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.
6 из 12
Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.
7 из 12
В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.
8 из 12
Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.
9 из 12
Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.
10 из 12
ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.
11 из 12
"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.
12 из 12
Ситуация в Донбассе — критическая.
"Следующая страница этой картины или этой книги – это накачка вооружением Украины. Она продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами - у них и так там оружия столько, что хватит на много. Разного рода", - отметил Шойгу в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности России.
"Когда каждый [день] прибывает по четыре, по пять, а были дни - и по восемь рейсов современного оружия и когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить, что те же самые "Джавелины" – оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах-членах НАТО", - отметил министр.
"Это говорит о том, что никто не собирается выполнять никакие минские соглашения, все готовятся этот вопрос решать силовым путем. В этой ситуации, я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю: да, да, надо признавать [независимость ЛНР и ДНР]", - подчеркнул Шойгу.
Как сообщалось, США
поставляют Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin
), патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания
- противотанковые гранатометы NLAW, Турция
- ударные беспилотники Bayraktar TB2.