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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774128834.html
Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу
Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу - РИА Новости, 22.02.2022
Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу
Украина сосредоточила 59,3 тысячи военных у границ Луганской и Донецкой областей, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T17:52
2022-02-22T02:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина сосредоточила 59,3 тысячи военных у границ Луганской и Донецкой областей, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В общей сложности 59,3 тысячи военнослужащих, которые сосредоточены у границ Луганской и Донецкой областей", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности России."По вооружению: пусковые установки "Точка-У", 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, 820 орудий артиллерии и минометов, 160 реактивных систем залпового огня", - добавил он."В целом ситуация крайне напряженная, с 14 февраля мы наблюдаем … усилия по приведению в фактически самую верхнюю часть из всей ступени боевой готовности, это говорит о том, что готовятся либо большие серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения по Донбассу", - заявил он.Украину продолжают накачивать оружием: одних "Джавелинов" там больше, чем в некоторых странах НАТО, - это говорит о подготовке силового решения в Донбассе, поэтому России надо признать ДНР и ЛНР, заявил министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, Украина считает, что придет тот день, когда появится возможность решить вопросы Донбасса силовым путем."Следующая страница этой картины или этой книги – это накачка вооружением Украины. Она продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами - у них и так там оружия столько, что хватит на много. Разного рода", - отметил Шойгу в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности России."Когда каждый [день] прибывает по четыре, по пять, а были дни - и по восемь рейсов современного оружия и когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить, что те же самые "Джавелины" – оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах-членах НАТО", - отметил министр."Это говорит о том, что никто не собирается выполнять никакие минские соглашения, все готовятся этот вопрос решать силовым путем. В этой ситуации, я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю: да, да, надо признавать [независимость ЛНР и ДНР]", - подчеркнул Шойгу.Как сообщалось, США поставляют Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin), патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей шойгу, украина
17:52 21.02.2022 (обновлено: 02:38 22.02.2022)
 
Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: Украина сосредоточила почти 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина сосредоточила 59,3 тысячи военных у границ Луганской и Донецкой областей, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В общей сложности 59,3 тысячи военнослужащих, которые сосредоточены у границ Луганской и Донецкой областей", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности России.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
"По вооружению: пусковые установки "Точка-У", 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, 820 орудий артиллерии и минометов, 160 реактивных систем залпового огня", - добавил он.
"В целом ситуация крайне напряженная, с 14 февраля мы наблюдаем … усилия по приведению в фактически самую верхнюю часть из всей ступени боевой готовности, это говорит о том, что готовятся либо большие серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения по Донбассу", - заявил он.
Украину продолжают накачивать оружием: одних "Джавелинов" там больше, чем в некоторых странах НАТО, - это говорит о подготовке силового решения в Донбассе, поэтому России надо признать ДНР и ЛНР, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, Украина считает, что придет тот день, когда появится возможность решить вопросы Донбасса силовым путем.
Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты Трудовская в Донецке
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

Жилой дом в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

Разрушенный пешеходный мост в районе населенного пункта Станица-Луганская
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© REUTERS / Maksim Levin

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

Кошка на месте артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

Жители на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

Мужчина на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты Трудовская в Донецке
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ситуация в Донбассе — критическая.

Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
"Следующая страница этой картины или этой книги – это накачка вооружением Украины. Она продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами - у них и так там оружия столько, что хватит на много. Разного рода", - отметил Шойгу в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности России.
"Когда каждый [день] прибывает по четыре, по пять, а были дни - и по восемь рейсов современного оружия и когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить, что те же самые "Джавелины" – оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах-членах НАТО", - отметил министр.
"Это говорит о том, что никто не собирается выполнять никакие минские соглашения, все готовятся этот вопрос решать силовым путем. В этой ситуации, я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю: да, да, надо признавать [независимость ЛНР и ДНР]", - подчеркнул Шойгу.
Как сообщалось, США поставляют Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin), патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассСергей ШойгуУкраина
 
 
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