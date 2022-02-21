https://ria.ru/20220221/donbass-1774128834.html

Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу

Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу - РИА Новости, 22.02.2022

Украина сосредоточила 60 тысяч военных у границ ДНР и ЛНР, сообщил Шойгу

Украина сосредоточила 59,3 тысячи военных у границ Луганской и Донецкой областей, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T17:52

2022-02-21T17:52

2022-02-22T02:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донбасс

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украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина сосредоточила 59,3 тысячи военных у границ Луганской и Донецкой областей, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В общей сложности 59,3 тысячи военнослужащих, которые сосредоточены у границ Луганской и Донецкой областей", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности России."По вооружению: пусковые установки "Точка-У", 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, 820 орудий артиллерии и минометов, 160 реактивных систем залпового огня", - добавил он."В целом ситуация крайне напряженная, с 14 февраля мы наблюдаем … усилия по приведению в фактически самую верхнюю часть из всей ступени боевой готовности, это говорит о том, что готовятся либо большие серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения по Донбассу", - заявил он.Украину продолжают накачивать оружием: одних "Джавелинов" там больше, чем в некоторых странах НАТО, - это говорит о подготовке силового решения в Донбассе, поэтому России надо признать ДНР и ЛНР, заявил министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, Украина считает, что придет тот день, когда появится возможность решить вопросы Донбасса силовым путем."Следующая страница этой картины или этой книги – это накачка вооружением Украины. Она продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами - у них и так там оружия столько, что хватит на много. Разного рода", - отметил Шойгу в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности России."Когда каждый [день] прибывает по четыре, по пять, а были дни - и по восемь рейсов современного оружия и когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить, что те же самые "Джавелины" – оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах-членах НАТО", - отметил министр."Это говорит о том, что никто не собирается выполнять никакие минские соглашения, все готовятся этот вопрос решать силовым путем. В этой ситуации, я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю: да, да, надо признавать [независимость ЛНР и ДНР]", - подчеркнул Шойгу.Как сообщалось, США поставляют Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin), патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей шойгу, украина