https://ria.ru/20220221/donbass-1774126058.html

Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года

Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года - РИА Новости, 21.02.2022

Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года

Сегодняшняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была в 2008 году при признании Южной Осетии и Абхазии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:48

2022-02-21T17:48

2022-02-21T18:13

дмитрий медведев

политика

россия

южная осетия

абхазия

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сегодняшняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была в 2008 году при признании Южной Осетии и Абхазии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Я неплохо помню 2008 год, могу говорить с учётом некоторого опыта, с учётом того, что мне пришлось тогда принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных субъектов международного права, то есть, наделить их с нашей точки зрения, во всяком случае, международной правосубъектностью", - сказал Медведев, выступая в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности РФ.Он добавил, что это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей, проживающих на этих территориях, а также стало уроком для НАТО и ряда европейских стран, что так поступать с Россией нельзя."Сегодня ситуация и сложнее, гораздо, и в чем-то, может быть, даже и проще. Поясню. Сложнее, потому что масштаб потенциального конфликта несопоставим с тем, с которым мы столкнулись в 2008 году. … С другой стороны, в чем-то нам проще, потому что мы тогда не знали, какая будет реакция. … А сейчас мы знаем, что будет происходить, мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые из всех утюгов транслируют в наш адрес", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20220220/abkhaziya-1773892548.html

россия

южная осетия

абхазия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, политика, россия, южная осетия, абхазия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика