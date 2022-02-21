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Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года - РИА Новости, 21.02.2022
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года
Сегодняшняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была в 2008 году при признании Южной Осетии и Абхазии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:48
2022-02-21T18:13
дмитрий медведев
политика
россия
южная осетия
абхазия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сегодняшняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была в 2008 году при признании Южной Осетии и Абхазии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Я неплохо помню 2008 год, могу говорить с учётом некоторого опыта, с учётом того, что мне пришлось тогда принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных субъектов международного права, то есть, наделить их с нашей точки зрения, во всяком случае, международной правосубъектностью", - сказал Медведев, выступая в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности РФ.Он добавил, что это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей, проживающих на этих территориях, а также стало уроком для НАТО и ряда европейских стран, что так поступать с Россией нельзя."Сегодня ситуация и сложнее, гораздо, и в чем-то, может быть, даже и проще. Поясню. Сложнее, потому что масштаб потенциального конфликта несопоставим с тем, с которым мы столкнулись в 2008 году. … С другой стороны, в чем-то нам проще, потому что мы тогда не знали, какая будет реакция. … А сейчас мы знаем, что будет происходить, мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые из всех утюгов транслируют в наш адрес", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20220220/abkhaziya-1773892548.html
россия
южная осетия
абхазия
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дмитрий медведев, политика, россия, южная осетия, абхазия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:48 21.02.2022 (обновлено: 18:13 21.02.2022)
 
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года

Зампред Совбеза Медведев: ситуация с Донбассом сложнее, чем с Абхазией и Южной Осетией

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сегодняшняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была в 2008 году при признании Южной Осетии и Абхазии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я неплохо помню 2008 год, могу говорить с учётом некоторого опыта, с учётом того, что мне пришлось тогда принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных субъектов международного права, то есть, наделить их с нашей точки зрения, во всяком случае, международной правосубъектностью", - сказал Медведев, выступая в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности РФ.
Он добавил, что это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей, проживающих на этих территориях, а также стало уроком для НАТО и ряда европейских стран, что так поступать с Россией нельзя.
"Сегодня ситуация и сложнее, гораздо, и в чем-то, может быть, даже и проще. Поясню. Сложнее, потому что масштаб потенциального конфликта несопоставим с тем, с которым мы столкнулись в 2008 году. … С другой стороны, в чем-то нам проще, потому что мы тогда не знали, какая будет реакция. … А сейчас мы знаем, что будет происходить, мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые из всех утюгов транслируют в наш адрес", - подчеркнул Медведев.
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 12:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Власти Абхазии заявили о готовности оказать помощь Донбассу
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Дмитрий МедведевПолитикаРоссияЮжная ОсетияАбхазияСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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