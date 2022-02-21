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Козак отреагировал на слова Макрона о контактной группе по Донбассу
Козак отреагировал на слова Макрона о контактной группе по Донбассу - РИА Новости, 21.02.2022
Козак отреагировал на слова Макрона о контактной группе по Донбассу
Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о решении всех проблем Донбасса в контактной группе надуманно, это и так происходит именно там, заявил замглавы РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:45
2022-02-21T17:45
2022-02-21T17:45
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дмитрий козак
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о решении всех проблем Донбасса в контактной группе надуманно, это и так происходит именно там, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Вам Макрон говорил, что необходимо, чтобы диалог был исключительно в рамках трехсторонней контактной группы и под надзором ОБСЕ. Это тоже надуманная проблема, потому что этот диалог и так происходит исключительно в рамках трехсторонней контактной группы, где модератором является ОБСЕ. Это надуманная проблема - такой проблемы не существует", - сказал Козак на заседании Совбеза РФ.Он отметил, что представители Киева в трехсторонней контактной группе на все предложения Донбасса в контактной группы просто "отворачивают голову".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр, дмитрий козак
Козак отреагировал на слова Макрона о контактной группе по Донбассу
Козак: предложение Макрона решать проблемы Донбасса в контактной группе надуманно