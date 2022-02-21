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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774122964.html
Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу
Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.02.2022
Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу
Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям в ЛНР и ДНР, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:38
2022-02-21T18:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям в ЛНР и ДНР, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."За последние сутки, точнее за ночь, в общей сложности если говорить на всех направлениях, только за ночь больше 40 обстрелов. Все это в основном - по нашим взглядам, как мы видим и как докладывают специалисты - это по заранее намеченным целям. То есть это не стихийный огонь, это - огонь прицельный и они понимают, куда они бьют", - сказал он.
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Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр
17:38 21.02.2022 (обновлено: 18:09 21.02.2022)
 
Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям в Донбассе

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям в ЛНР и ДНР, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За последние сутки, точнее за ночь, в общей сложности если говорить на всех направлениях, только за ночь больше 40 обстрелов. Все это в основном - по нашим взглядам, как мы видим и как докладывают специалисты - это по заранее намеченным целям. То есть это не стихийный огонь, это - огонь прицельный и они понимают, куда они бьют", - сказал он.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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