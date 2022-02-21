https://ria.ru/20220221/donbass-1774122964.html

Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу

Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.02.2022

Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу

Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям в ЛНР и ДНР, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:38

2022-02-21T17:38

2022-02-21T18:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям в ЛНР и ДНР, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."За последние сутки, точнее за ночь, в общей сложности если говорить на всех направлениях, только за ночь больше 40 обстрелов. Все это в основном - по нашим взглядам, как мы видим и как докладывают специалисты - это по заранее намеченным целям. То есть это не стихийный огонь, это - огонь прицельный и они понимают, куда они бьют", - сказал он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр