https://ria.ru/20220221/donbass-1774122964.html
Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу
Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.02.2022
Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу
Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям в ЛНР и ДНР, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:38
2022-02-21T17:38
2022-02-21T18:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям в ЛНР и ДНР, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."За последние сутки, точнее за ночь, в общей сложности если говорить на всех направлениях, только за ночь больше 40 обстрелов. Все это в основном - по нашим взглядам, как мы видим и как докладывают специалисты - это по заранее намеченным целям. То есть это не стихийный огонь, это - огонь прицельный и они понимают, куда они бьют", - сказал он.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
17:38 21.02.2022 (обновлено: 18:09 21.02.2022)
Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: Украина ведет обстрелы по заранее намеченным целям в Донбассе