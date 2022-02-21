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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774114752.html
Путин призвал решить на заседании Совбеза, что дальше делать по Донбассу
Путин призвал решить на заседании Совбеза, что дальше делать по Донбассу - РИА Новости, 21.02.2022
Путин призвал решить на заседании Совбеза, что дальше делать по Донбассу
На заседании Совета Безопасности нужно решить, что дальше делать по Донбассу, исходя из сложившейся ситуации и оценок РФ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:09
2022-02-21T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
политика
владимир путин
донбасс
совет безопасности рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На заседании Совета Безопасности нужно решить, что дальше делать по Донбассу, исходя из сложившейся ситуации и оценок РФ, заявил президент России Владимир Путин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, владимир путин, донбасс, совет безопасности рф
17:09 21.02.2022 (обновлено: 17:20 21.02.2022)
 
Путин призвал решить на заседании Совбеза, что дальше делать по Донбассу

Президент Путин: на заседании Совбеза нужно решить, что дальше делать по Донбассу

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР
Последствия артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Последствия артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На заседании Совета Безопасности нужно решить, что дальше делать по Донбассу, исходя из сложившейся ситуации и оценок РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"В конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и исходя из наших оценок ее развития", - сказал Путин за заседании Совбеза.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаВладимир ПутинДонбассСовет Безопасности РФ
 
 
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