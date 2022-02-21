https://ria.ru/20220221/donbass-1774114752.html

Путин призвал решить на заседании Совбеза, что дальше делать по Донбассу

Путин призвал решить на заседании Совбеза, что дальше делать по Донбассу - РИА Новости, 21.02.2022

Путин призвал решить на заседании Совбеза, что дальше делать по Донбассу

На заседании Совета Безопасности нужно решить, что дальше делать по Донбассу, исходя из сложившейся ситуации и оценок РФ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:09

2022-02-21T17:09

2022-02-21T17:20

обострение ситуации в днр и лнр

политика

владимир путин

донбасс

совет безопасности рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На заседании Совета Безопасности нужно решить, что дальше делать по Донбассу, исходя из сложившейся ситуации и оценок РФ, заявил президент России Владимир Путин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, донбасс, совет безопасности рф