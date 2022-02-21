https://ria.ru/20220221/donbass-1774110979.html

Путин: киевские власти третий раз проводят карательную операцию в Донбассе

Путин: киевские власти третий раз проводят карательную операцию в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: киевские власти третий раз проводят карательную операцию в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе, сейчас обострение происходит в третий раз. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:57

2022-02-21T16:57

2022-02-21T17:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774006008_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_85fd70d9b64aaf52f51b21f4ca98d507.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе, сейчас обострение происходит в третий раз.По его словам, Россия изначально делала все, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия."Тем не менее, киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - сказал Путин на заседании Совбеза.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир зеленский