16:57 21.02.2022 (обновлено: 17:04 21.02.2022)
Путин: киевские власти третий раз проводят карательную операцию в Донбассе
Президент Путин: киевские власти третий раз проводят карательную операцию в Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе, сейчас обострение происходит в третий раз.
По его словам, Россия изначально делала все, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия.
"Тем не менее, киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - сказал Путин на заседании Совбеза.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Ольга Фомченкова