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ВСУ за пять часов 12 раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР

ВСУ за пять часов 12 раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

ВСУ за пять часов 12 раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР

Украинские силовики почти за пять часов в понедельник 12 раз нарушили режим тишины в ЛНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями вооружения,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:53

2022-02-21T16:53

2022-02-21T16:53

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики почти за пять часов в понедельник 12 раз нарушили режим тишины в ЛНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями вооружения, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении представительства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс