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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774105402.html
Пушилин: Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие
Пушилин: Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие - РИА Новости, 21.02.2022
Пушилин: Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие
Минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:38
2022-02-21T17:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
денис пушилин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."К сожалению, Минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие. На сегодняшний день, получая всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных партнеров, украинский режим вопреки своим международным обязательствам и воле подавляющего большинства украинцев решился на силовое решение конфликта на нашей территории ", - заявил Пушилин в обращении, показанном в эфире телеканала "Россия-24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, денис пушилин
16:38 21.02.2022 (обновлено: 17:26 21.02.2022)
 
Пушилин: Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие

Пушилин: Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие, получая поддержку от США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"К сожалению, Минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие. На сегодняшний день, получая всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных партнеров, украинский режим вопреки своим международным обязательствам и воле подавляющего большинства украинцев решился на силовое решение конфликта на нашей территории ", - заявил Пушилин в обращении, показанном в эфире телеканала "Россия-24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДенис Пушилин
 
 
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