16:38 21.02.2022 (обновлено: 17:26 21.02.2022)
Пушилин: Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие
Пушилин: Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие, получая поддержку от США
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"К сожалению, Минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие. На сегодняшний день, получая всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных партнеров, украинский режим вопреки своим международным обязательствам и воле подавляющего большинства украинцев решился на силовое решение конфликта на нашей территории ", - заявил Пушилин в обращении, показанном в эфире телеканала "Россия-24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Фомченкова