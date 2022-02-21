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Пушилин: Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие

Пушилин: Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие - РИА Новости, 21.02.2022

Пушилин: Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие

Минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:38

2022-02-21T16:38

2022-02-21T17:26

обострение ситуации в днр и лнр

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донбасс

денис пушилин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."К сожалению, Минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие. На сегодняшний день, получая всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных партнеров, украинский режим вопреки своим международным обязательствам и воле подавляющего большинства украинцев решился на силовое решение конфликта на нашей территории ", - заявил Пушилин в обращении, показанном в эфире телеканала "Россия-24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, денис пушилин