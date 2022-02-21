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В ДНР заявили об обстрелах запрещенными минами со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстрелах запрещенными минами со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР заявили об обстрелах запрещенными минами со стороны ВСУ

Украинские силовики за полчаса совершили обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики по четырем направлениям, применив в том числе запрещенные... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:32

2022-02-21T16:32

2022-02-21T16:47

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полчаса совершили обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики по четырем направлениям, применив в том числе запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что в направлении населенного пункта Шахта 6/7 выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров, в направлении поселка Верхнеторецкое выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, 12 мин калибром 120 миллиметров выпущено в направлении "Вольво-Центра" в Донецке, три гранаты из РПГ выпущены в направлении села Новоласпа.Обстрелы произошли в период с 15:05 по 15:31.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика