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Российские юристы бесплатно помогут беженцам из Донбасса
Российские юристы бесплатно помогут беженцам из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
Российские юристы бесплатно помогут беженцам из Донбасса
Ассоциация юристов России (АЮР) запустила круглосуточную горячую линию по оказанию бесплатной правовой помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:45
2022-02-21T16:07
александр чуприян
сергей степашин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
госдума рф
ассоциация юристов россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ассоциация юристов России (АЮР) запустила круглосуточную горячую линию по оказанию бесплатной правовой помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Юридические консультации можно получить по номеру 8 800 300 80 86 или оставив заявку на сайте в разделе "Помощь беженцам". "Эксперты АЮР оказывают юридические консультации бесплатно для всех беженцев, столкнувшихся с проблемами и вопросами правового характера", — сказал собеседник агентства.В АЮР подчеркнули, что не могут оставаться в стороне от ситуации, которая затронула всех неравнодушных граждан."Ведь помимо проблем, связанных с бытом и размещением, многих людей волнуют еще и различные юридические вопросы. Например, получение гражданства, социальные выплаты, устройство детей в школы", — рассказал РИА Новости председатель ассоциации Сергей Степашин.Обратиться за помощью можно и в региональные отделения."Люди, вынужденные бежать из своих домов, могут сейчас столкнуться с различными юридическими вопросами: это и порядок предоставления временного и постоянного жилья, и оформление необходимых документов, и социальное обеспечение. Члены Ассоциации юристов России готовы оказать правовую поддержку беженцам из ЛНР и ДНР", — отметила председатель Башкортостанского регионального отделения АЮР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась, ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали эвакуировать мирных жителей в российские регионы. Российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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александр чуприян, сергей степашин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф, ассоциация юристов россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:45 21.02.2022 (обновлено: 16:07 21.02.2022)
 
Российские юристы бесплатно помогут беженцам из Донбасса

Ассоциация юристов России бесплатно поможет беженцам из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ассоциация юристов России (АЮР) запустила круглосуточную горячую линию по оказанию бесплатной правовой помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Юридические консультации можно получить по номеру 8 800 300 80 86 или оставив заявку на сайте в разделе "Помощь беженцам".
"Эксперты АЮР оказывают юридические консультации бесплатно для всех беженцев, столкнувшихся с проблемами и вопросами правового характера", — сказал собеседник агентства.
В АЮР подчеркнули, что не могут оставаться в стороне от ситуации, которая затронула всех неравнодушных граждан.
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"Ведь помимо проблем, связанных с бытом и размещением, многих людей волнуют еще и различные юридические вопросы. Например, получение гражданства, социальные выплаты, устройство детей в школы", — рассказал РИА Новости председатель ассоциации Сергей Степашин.
Обратиться за помощью можно и в региональные отделения.
"Люди, вынужденные бежать из своих домов, могут сейчас столкнуться с различными юридическими вопросами: это и порядок предоставления временного и постоянного жилья, и оформление необходимых документов, и социальное обеспечение. Члены Ассоциации юристов России готовы оказать правовую поддержку беженцам из ЛНР и ДНР", — отметила председатель Башкортостанского регионального отделения АЮР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась, ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали эвакуировать мирных жителей в российские регионы. Российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты Трудовская в Донецке
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

Жилой дом в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

Разрушенный пешеходный мост в районе населенного пункта Станица-Луганская
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© REUTERS / Maksim Levin

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

Кошка на месте артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

Жители на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

Мужчина на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты Трудовская в Донецке
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ситуация в Донбассе — критическая.

Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Александр ЧуприянСергей СтепашинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФАссоциация юристов РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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