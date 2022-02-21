https://ria.ru/20220221/donbass-1774091624.html

Российские юристы бесплатно помогут беженцам из Донбасса

Российские юристы бесплатно помогут беженцам из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Российские юристы бесплатно помогут беженцам из Донбасса

Ассоциация юристов России (АЮР) запустила круглосуточную горячую линию по оказанию бесплатной правовой помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:45

2022-02-21T15:45

2022-02-21T16:07

александр чуприян

сергей степашин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

госдума рф

ассоциация юристов россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ассоциация юристов России (АЮР) запустила круглосуточную горячую линию по оказанию бесплатной правовой помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Юридические консультации можно получить по номеру 8 800 300 80 86 или оставив заявку на сайте в разделе "Помощь беженцам". "Эксперты АЮР оказывают юридические консультации бесплатно для всех беженцев, столкнувшихся с проблемами и вопросами правового характера", — сказал собеседник агентства.В АЮР подчеркнули, что не могут оставаться в стороне от ситуации, которая затронула всех неравнодушных граждан."Ведь помимо проблем, связанных с бытом и размещением, многих людей волнуют еще и различные юридические вопросы. Например, получение гражданства, социальные выплаты, устройство детей в школы", — рассказал РИА Новости председатель ассоциации Сергей Степашин.Обратиться за помощью можно и в региональные отделения."Люди, вынужденные бежать из своих домов, могут сейчас столкнуться с различными юридическими вопросами: это и порядок предоставления временного и постоянного жилья, и оформление необходимых документов, и социальное обеспечение. Члены Ассоциации юристов России готовы оказать правовую поддержку беженцам из ЛНР и ДНР", — отметила председатель Башкортостанского регионального отделения АЮР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась, ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали эвакуировать мирных жителей в российские регионы. Российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/general-1773712316.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

александр чуприян, сергей степашин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф, ассоциация юристов россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)