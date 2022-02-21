https://ria.ru/20220221/donbass-1774082344.html

Донецкая фильтровальная станция осталась без электричества из-за обстрела

Донецкая фильтровальная станция осталась без электричества из-за обстрела - РИА Новости, 21.02.2022

Донецкая фильтровальная станция осталась без электричества из-за обстрела

Донецкая фильтровальная станция осталась без электричества из-за обстрела, подача воды прекращена, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:03

2022-02-21T15:03

2022-02-21T16:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

донецкая фильтровальная станция

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149497/33/1494973332_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_980509ec80144fc32a79922d5c24b9e3.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция осталась без электричества из-за обстрела, подача воды прекращена, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ обесточена Донецкая фильтровальная станция. На данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена", — говорится в сообщении представительства.Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В ДНР неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководители ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В минувшую субботу лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), донецкая фильтровальная станция, ситуация в днр и лнр