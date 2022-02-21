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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774066447.html
В ДНР более 800 домов остались без света из-за обстрела
В ДНР более 800 домов остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР более 800 домов остались без света из-за обстрела
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители 814 домов остались без света из-за обстрела поселка шахты "Трудовская" в ДНР. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:02
2022-02-21T14:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители 814 домов остались без света из-за обстрела поселка шахты "Трудовская" в ДНР."В результате сегодняшнего обстрела поселка шахты "Трудовская" произошло отключение шестити трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители 814 домов частного сектора, амбулатория на ул. Возрождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.Позже появилось сообщение о восстановлении энергоснабжения."В 13:40 силами энергетиков Петровского западного РЭС ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания" по резерву запитаны все 814 бытовых абонентов обесточенных в результате сегодняшних боевых действий", - сообщается в Telegram-канале министерства угля и энергетики ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, днр
14:02 21.02.2022 (обновлено: 14:45 21.02.2022)
 
В ДНР более 800 домов остались без света из-за обстрела

Жители 814 домов остались без света из-за обстрела ВСУ поселка шахты "Трудовская" в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина во дворе жилого дома в посёлке шахты "Трудовская" в Донецке
Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты Трудовская в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты "Трудовская" в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители 814 домов остались без света из-за обстрела поселка шахты "Трудовская" в ДНР.
"В результате сегодняшнего обстрела поселка шахты "Трудовская" произошло отключение шестити трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители 814 домов частного сектора, амбулатория на ул. Возрождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.
Позже появилось сообщение о восстановлении энергоснабжения.
"В 13:40 силами энергетиков Петровского западного РЭС ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания" по резерву запитаны все 814 бытовых абонентов обесточенных в результате сегодняшних боевых действий", - сообщается в Telegram-канале министерства угля и энергетики ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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