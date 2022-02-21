14:02 21.02.2022 (обновлено: 14:45 21.02.2022)
В ДНР более 800 домов остались без света из-за обстрела
Жители 814 домов остались без света из-за обстрела ВСУ поселка шахты "Трудовская" в ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина во дворе жилого дома в посёлке шахты "Трудовская" в Донецке
Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты "Трудовская" в Донецке
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители 814 домов остались без света из-за обстрела поселка шахты "Трудовская" в ДНР.
"В результате сегодняшнего обстрела поселка шахты "Трудовская" произошло отключение шестити трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители 814 домов частного сектора, амбулатория на ул. Возрождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.
Позже появилось сообщение о восстановлении энергоснабжения.
"В 13:40 силами энергетиков Петровского западного РЭС ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания" по резерву запитаны все 814 бытовых абонентов обесточенных в результате сегодняшних боевых действий", - сообщается в Telegram-канале министерства угля и энергетики ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Фомченкова