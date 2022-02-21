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В ДНР более 800 домов остались без света из-за обстрела

В ДНР более 800 домов остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР более 800 домов остались без света из-за обстрела

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители 814 домов остались без света из-за обстрела поселка шахты "Трудовская" в ДНР. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:02

2022-02-21T14:02

2022-02-21T14:45

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители 814 домов остались без света из-за обстрела поселка шахты "Трудовская" в ДНР."В результате сегодняшнего обстрела поселка шахты "Трудовская" произошло отключение шестити трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители 814 домов частного сектора, амбулатория на ул. Возрождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.Позже появилось сообщение о восстановлении энергоснабжения."В 13:40 силами энергетиков Петровского западного РЭС ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания" по резерву запитаны все 814 бытовых абонентов обесточенных в результате сегодняшних боевых действий", - сообщается в Telegram-канале министерства угля и энергетики ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, днр