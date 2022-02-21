13:56 21.02.2022 (обновлено: 14:11 21.02.2022)
ВСУ за два часа шесть раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: силовики за два часа шесть раз нарушили режим тишины
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики за последние два часа шесть раз нарушили режим тишины в самопровозглашенной Донецкой народной республике, используя в том числе запрещенное Минскими соглашениями оружие, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению, ВС Украины в 11.40 вели обстрел по Донецку со стороны населенного пункта Новомихайловка, применив запрещенные минскими соглашениями 20 снарядов калибром 122 миллиметров. Также обстрелу минами калибром 120 миллиметром подвергся район населенного пункта Сосновское в 12.58. По данным ДНР, по населенного пункту Сигнальное было выпущено 4 мины калибром 82 мм, по Красноармейскому выпущено 5 гранат из СПГ, 12 гранат из АГС, по Коминтерново - 6 гранат из СПГ, 15 гранат из АГС. В 13.35 был зафиксирован обстрел по населенному пункту Октябрь с применением одной ракеты ПТУР, 6 гранат из СПГ и 15 гранат из АГС.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Фомченкова