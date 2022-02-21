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ВСУ за два часа шесть раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР

ВСУ за два часа шесть раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

ВСУ за два часа шесть раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР

Украинские силовики за последние два часа шесть раз нарушили режим тишины в самопровозглашенной Донецкой народной республике, используя в том числе запрещенное... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:56

2022-02-21T13:56

2022-02-21T14:11

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики за последние два часа шесть раз нарушили режим тишины в самопровозглашенной Донецкой народной республике, используя в том числе запрещенное Минскими соглашениями оружие, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, ВС Украины в 11.40 вели обстрел по Донецку со стороны населенного пункта Новомихайловка, применив запрещенные минскими соглашениями 20 снарядов калибром 122 миллиметров. Также обстрелу минами калибром 120 миллиметром подвергся район населенного пункта Сосновское в 12.58. По данным ДНР, по населенного пункту Сигнальное было выпущено 4 мины калибром 82 мм, по Красноармейскому выпущено 5 гранат из СПГ, 12 гранат из АГС, по Коминтерново - 6 гранат из СПГ, 15 гранат из АГС. В 13.35 был зафиксирован обстрел по населенному пункту Октябрь с применением одной ракеты ПТУР, 6 гранат из СПГ и 15 гранат из АГС.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс