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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774056829.html
В ДНР из-за обстрела ВСУ остановили вентилятор на шахте с 266 горняками
В ДНР из-за обстрела ВСУ остановили вентилятор на шахте с 266 горняками - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР из-за обстрела ВСУ остановили вентилятор на шахте с 266 горняками
Вентиляционный ствол шахты был обесточен на шахте им. Скочинского в Донецке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:27
2022-02-21T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
донецкая область
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Вентиляционный ствол шахты был обесточен на шахте им. Скочинского в Донецке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 12:00 в результате обстрела обесточен западный вентиляционный ствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "ДУЭК". На момент обстрела в шахте находилось 266 человек (1 смена)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как сообщается, горняков выводят на поверхность. "Пострадавших нет", - отмечается в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Фомченкова
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в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), донецкая область, донбасс
13:27 21.02.2022
 
В ДНР из-за обстрела ВСУ остановили вентилятор на шахте с 266 горняками

Вентилятор остановили на шахте в ДНР из-за обстрелов, 266 горняков выводят на поверхность

© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Вентиляционный ствол шахты был обесточен на шахте им. Скочинского в Донецке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"В 12:00 в результате обстрела обесточен западный вентиляционный ствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "ДУЭК". На момент обстрела в шахте находилось 266 человек (1 смена)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как сообщается, горняков выводят на поверхность. "Пострадавших нет", - отмечается в заявлении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)Донецкая областьДонбасс
 
 
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