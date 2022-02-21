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В ДНР из-за обстрела ВСУ остановили вентилятор на шахте с 266 горняками
В ДНР из-за обстрела ВСУ остановили вентилятор на шахте с 266 горняками - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР из-за обстрела ВСУ остановили вентилятор на шахте с 266 горняками
Вентиляционный ствол шахты был обесточен на шахте им. Скочинского в Донецке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:27
2022-02-21T13:27
2022-02-21T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
донецкая область
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Вентиляционный ствол шахты был обесточен на шахте им. Скочинского в Донецке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 12:00 в результате обстрела обесточен западный вентиляционный ствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "ДУЭК". На момент обстрела в шахте находилось 266 человек (1 смена)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как сообщается, горняков выводят на поверхность. "Пострадавших нет", - отмечается в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), донецкая область, донбасс
В ДНР из-за обстрела ВСУ остановили вентилятор на шахте с 266 горняками
Вентилятор остановили на шахте в ДНР из-за обстрелов, 266 горняков выводят на поверхность