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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774020392.html
Обстановка у линии соприкосновения продолжает обостряться, заявили в ЛНР
Обстановка у линии соприкосновения продолжает обостряться, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Обстановка у линии соприкосновения продолжает обостряться, заявили в ЛНР
Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе в продолжает обостряться, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:21
2022-02-21T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе в продолжает обостряться, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. Запрещенное вооружение применяется повсеместно. Ежедневно на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии", - заявил Филипоненко.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
донецкая народная республика
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Ольга Фомченкова
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донбасс
11:21 21.02.2022
 
Обстановка у линии соприкосновения продолжает обостряться, заявили в ЛНР

Народная милиции ЛНР: обстановка у линии соприкосновения в Донбассе продолжает обостряться

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе в продолжает обостряться, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. Запрещенное вооружение применяется повсеместно. Ежедневно на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии", - заявил Филипоненко.
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Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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