https://ria.ru/20220221/donbass-1774020392.html

Обстановка у линии соприкосновения продолжает обостряться, заявили в ЛНР

Обстановка у линии соприкосновения продолжает обостряться, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Обстановка у линии соприкосновения продолжает обостряться, заявили в ЛНР

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе в продолжает обостряться, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:21

2022-02-21T11:21

2022-02-21T11:21

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе в продолжает обостряться, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. Запрещенное вооружение применяется повсеместно. Ежедневно на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии", - заявил Филипоненко.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донбасс