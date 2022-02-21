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ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, заявили в ДНР

ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, в том числе используя запрещенное минским соглашениями вооружение, заявило... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:29

2022-02-21T09:29

2022-02-21T09:53

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, в том числе используя запрещенное минским соглашениями вооружение, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о 54 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ", - говорится в сообщении.В частности, на горловском направлении 5 раз использовались 120-мм минометы (выпущено 48 мин), пять раз – 82-мм минометы (52 мины), два раза – СПГ (8 гранат), три раза АГС (49 гранат). На донецком направлении один раз использовались 122-мм гаубицы (8 снарядов), 16 раз 120-мм минометы (168 мин), четыре раза 82-мм минометы (37 мин), пять раз СПГ (46 гранат), два раза РПГ (10 гранат), семь раз АГС (155 гранат). На мариупольском направлении один раз использовались 122-мм гаубицы (12 снарядов), девять раз 120-мм минометы (121 мина), один раз СПГ (10 гранат), два раза РПГ (шесть гранат), а также 1 раз крупнокалиберные пулеметы, сообщили в представительстве ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс, днр