09:29 21.02.2022 (обновлено: 09:53 21.02.2022)
ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: силовики 54 раза за сутки нарушили режим прекращения огня
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, в том числе используя запрещенное минским соглашениями вооружение, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о 54 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ", - говорится в сообщении.
В частности, на горловском направлении 5 раз использовались 120-мм минометы (выпущено 48 мин), пять раз – 82-мм минометы (52 мины), два раза – СПГ (8 гранат), три раза АГС (49 гранат). На донецком направлении один раз использовались 122-мм гаубицы (8 снарядов), 16 раз 120-мм минометы (168 мин), четыре раза 82-мм минометы (37 мин), пять раз СПГ (46 гранат), два раза РПГ (10 гранат), семь раз АГС (155 гранат). На мариупольском направлении один раз использовались 122-мм гаубицы (12 снарядов), девять раз 120-мм минометы (121 мина), один раз СПГ (10 гранат), два раза РПГ (шесть гранат), а также 1 раз крупнокалиберные пулеметы, сообщили в представительстве ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Фомченкова