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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1773998229.html
ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, заявили в ДНР
ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, заявили в ДНР
Украинские силовики 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, в том числе используя запрещенное минским соглашениями вооружение, заявило... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:29
2022-02-21T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, в том числе используя запрещенное минским соглашениями вооружение, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о 54 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ", - говорится в сообщении.В частности, на горловском направлении 5 раз использовались 120-мм минометы (выпущено 48 мин), пять раз – 82-мм минометы (52 мины), два раза – СПГ (8 гранат), три раза АГС (49 гранат). На донецком направлении один раз использовались 122-мм гаубицы (8 снарядов), 16 раз 120-мм минометы (168 мин), четыре раза 82-мм минометы (37 мин), пять раз СПГ (46 гранат), два раза РПГ (10 гранат), семь раз АГС (155 гранат). На мариупольском направлении один раз использовались 122-мм гаубицы (12 снарядов), девять раз 120-мм минометы (121 мина), один раз СПГ (10 гранат), два раза РПГ (шесть гранат), а также 1 раз крупнокалиберные пулеметы, сообщили в представительстве ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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4.7
96
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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс, днр
09:29 21.02.2022 (обновлено: 09:53 21.02.2022)
 
ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: силовики 54 раза за сутки нарушили режим прекращения огня

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики 54 раза нарушили режим прекращения огня за сутки, в том числе используя запрещенное минским соглашениями вооружение, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о 54 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ", - говорится в сообщении.
В частности, на горловском направлении 5 раз использовались 120-мм минометы (выпущено 48 мин), пять раз – 82-мм минометы (52 мины), два раза – СПГ (8 гранат), три раза АГС (49 гранат). На донецком направлении один раз использовались 122-мм гаубицы (8 снарядов), 16 раз 120-мм минометы (168 мин), четыре раза 82-мм минометы (37 мин), пять раз СПГ (46 гранат), два раза РПГ (10 гранат), семь раз АГС (155 гранат). На мариупольском направлении один раз использовались 122-мм гаубицы (12 снарядов), девять раз 120-мм минометы (121 мина), один раз СПГ (10 гранат), два раза РПГ (шесть гранат), а также 1 раз крупнокалиберные пулеметы, сообщили в представительстве ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныДонбассДНР
 
 
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