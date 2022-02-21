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В ДНР ситуацию на линии соприкосновения назвали критической

В ДНР ситуацию на линии соприкосновения назвали критической - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР ситуацию на линии соприкосновения назвали критической

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической, заявляет Народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:19

2022-02-21T09:19

2022-02-21T09:36

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической, заявляет Народная милиция ДНР."Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Украинские боевики не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в республике и посеять панику среди мирного населения", - говорится в сообщении ведомства.По данным Народной милиции ДНР, в ночь на понедельник украинские силовики открыли огонь из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов по району Коминтерново. Всего украинские силовики выпустили около 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 50 мин калибром 120 миллиметров.Народная милиция ДНР заявила, что была вынуждена открыть огонь из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений в ответ на обстрел ВСУСитуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр