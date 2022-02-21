09:19 21.02.2022 (обновлено: 09:36 21.02.2022)
В ДНР ситуацию на линии соприкосновения назвали критической
В Народной милиции ДНР ситуацию на линии соприкосновения назвали критической
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции . Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической, заявляет Народная милиция ДНР.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Украинские боевики не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в республике и посеять панику среди мирного населения", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Народной милиции ДНР, в ночь на понедельник украинские силовики открыли огонь из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов по району Коминтерново. Всего украинские силовики выпустили около 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 50 мин калибром 120 миллиметров.
Народная милиция ДНР заявила, что была вынуждена открыть огонь из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений в ответ на обстрел ВСУ
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Фомченкова