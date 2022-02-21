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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1773996799.html
В ДНР ситуацию на линии соприкосновения назвали критической
В ДНР ситуацию на линии соприкосновения назвали критической - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР ситуацию на линии соприкосновения назвали критической
Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической, заявляет Народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:19
2022-02-21T09:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической, заявляет Народная милиция ДНР."Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Украинские боевики не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в республике и посеять панику среди мирного населения", - говорится в сообщении ведомства.По данным Народной милиции ДНР, в ночь на понедельник украинские силовики открыли огонь из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов по району Коминтерново. Всего украинские силовики выпустили около 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 50 мин калибром 120 миллиметров.Народная милиция ДНР заявила, что была вынуждена открыть огонь из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений в ответ на обстрел ВСУСитуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
09:19 21.02.2022 (обновлено: 09:36 21.02.2022)
 
В ДНР ситуацию на линии соприкосновения назвали критической

В Народной милиции ДНР ситуацию на линии соприкосновения назвали критической

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической, заявляет Народная милиция ДНР.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Украинские боевики не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в республике и посеять панику среди мирного населения", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Народной милиции ДНР, в ночь на понедельник украинские силовики открыли огонь из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов по району Коминтерново. Всего украинские силовики выпустили около 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 50 мин калибром 120 миллиметров.
Народная милиция ДНР заявила, что была вынуждена открыть огонь из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений в ответ на обстрел ВСУ
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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