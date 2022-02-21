17:09 21.02.2022 (обновлено: 17:23 21.02.2022)
Лавров заявил о наличии подвижек по диалогу с Западом по безопасности
Глава МИД Лавров: есть подвижки по диалогу с Западом по безопасности, нужно продолжать
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Есть подвижки по диалогу с Западом по безопасности, работу нужно продолжать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы можем констатировать, что есть подвижки, они несущественные, но они есть, и последовательность и принципиальность, которые мы проявляем, продвигая наши инициативы декабря прошлого года, конечно же, встряхнули США и их союзников", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности РФ. По его словам, МИД РФ в этом контексте исходит "из того, что работу нужно продолжать".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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Опубликовано: Кирилл Волков