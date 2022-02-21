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Лавров заявил о наличии подвижек по диалогу с Западом по безопасности

Лавров заявил о наличии подвижек по диалогу с Западом по безопасности - РИА Новости, 21.02.2022

Лавров заявил о наличии подвижек по диалогу с Западом по безопасности

Есть подвижки по диалогу с Западом по безопасности, работу нужно продолжать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:09

2022-02-21T17:09

2022-02-21T17:23

сергей лавров

в мире

россия

сша

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Есть подвижки по диалогу с Западом по безопасности, работу нужно продолжать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы можем констатировать, что есть подвижки, они несущественные, но они есть, и последовательность и принципиальность, которые мы проявляем, продвигая наши инициативы декабря прошлого года, конечно же, встряхнули США и их союзников", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности РФ. По его словам, МИД РФ в этом контексте исходит "из того, что работу нужно продолжать".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20211228/peregovory-1765896352.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)