https://ria.ru/20220221/dekommunizatsiya-1774180345.html

Путин: Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию

Путин: Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию - РИА Новости, 22.02.2022

Путин: Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию

Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о готовности страны продемонстрировать Украине как выглядит настоящая декоммунизация. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T21:52

2022-02-21T21:52

2022-02-22T02:31

политика

владимир путин

украина

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о готовности страны продемонстрировать Украине как выглядит настоящая декоммунизация.Глава государства пояснил, что в соседнем государстве сносили памятники Ленину, называя это "декоммунизацией"."Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", — сказал Путин.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, владимир путин, украина