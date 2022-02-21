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Путин: Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию
Путин: Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию - РИА Новости, 22.02.2022
Путин: Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию
Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о готовности страны продемонстрировать Украине как выглядит настоящая декоммунизация. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T21:52
2022-02-22T02:31
политика
владимир путин
украина
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о готовности страны продемонстрировать Украине как выглядит настоящая декоммунизация.Глава государства пояснил, что в соседнем государстве сносили памятники Ленину, называя это "декоммунизацией"."Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", — сказал Путин.
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Ольга Филиппова
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политика, владимир путин, украина
21:52 21.02.2022 (обновлено: 02:31 22.02.2022)
 
Путин: Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию

Президент Путин заявил о готовности продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о готовности страны продемонстрировать Украине как выглядит настоящая декоммунизация.
Глава государства пояснил, что в соседнем государстве сносили памятники Ленину, называя это "декоммунизацией".
"Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", — сказал Путин.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ПолитикаВладимир ПутинУкраина
 
 
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