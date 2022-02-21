Критики обсуждают киноадаптацию "Сирано" с Динклэйджем в главной роли
У киноадаптации "Сирано" с Динклэйджем в главной роли высокий рейтинг по отзывам критиков
© Universal Pictures (2021)Кадр из фильма "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Критики высоко оценили новый фильм Джо Райта "Сирано". На агрегаторе рецензий у ленты высокий рейтинг — 86 процентов. Он основан на 71 отзыве, и только десять журналистов не поставили ленте положительную оценку.
Картина — киноадаптация мюзикла, который несколько лет назад шел на сцене оперного театра Гудспид в Коннектикуте. Сценарий как фильма, так и постановки написала Эрика Шмидт по мотивам драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Образ главного героя воплотил ее супруг — Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в "Игре престолов". Сирано он сыграл и в спектакле, и в киноадаптации Райта. Также в театральном мюзикле была задействована Хейли Беннетт. Она вернулась к своей роли в ленте.
Фильм рассказывают о дуэлянте и поэте Сирано де Бержераке (Динклэйдж). Он ловко владеет и мечом, и словом. Тем не менее герой сомневается, что из-за своей внешности может надеяться на взаимность Роксаны (Хейли Беннетт).
В пьесе Сирано переживал из-за большого носа. В фильме причина волнений другая — маленький рост.
Сирано настолько не уверен в себе, что даже соглашается помочь молодому солдату Кристиану (Келвин Харрисон — младший) завоевать сердце девушки и пишет вместо соперника письма красотке, в которую они оба влюблены. Впрочем, среди поклонников Роксаны значится не только косноязычный юноша, но и граф де Гиш (Бен Мендельсон). И у последнего есть четкий план, как жениться на девушке, не испытывающей к нему симпатии.
© Universal Pictures (2021)
Питер Динклэйдж в мюзикле "Сирано"
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Питер Динклэйдж в мюзикле "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
© Universal Pictures (2021)
Хейли Беннетт в мюзикле "Сирано"
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Хейли Беннетт в мюзикле "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
© Universal Pictures (2021)
Питер Динклэйдж и Келвин Харрисон — младший в фильме "Сирано"
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Питер Динклэйдж и Келвин Харрисон — младший в фильме "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
1 из 3
Питер Динклэйдж в мюзикле "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
2 из 3
Хейли Беннетт в мюзикле "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
3 из 3
Питер Динклэйдж и Келвин Харрисон — младший в фильме "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
Кристи Пучко из Mashable среди тех немногих, кому фильм не понравился. Журналистка призналась, что у нее были завышенные ожидания, и они не оправдались.
Единственный эпизод, который произвел на нее впечатление — это камео Глена Хансарда. "Только в его сцене в середине фильма я поняла, чего же мне не хватает — это электрическая связь между пением и эмоциями", — считает Пучко.
"...почти каждый кадр словно картина эпохи Возрождения, а песни, написанные инди-рокерами The National, получили оркестровую мелодичность", — восторгается Лия Гринблатт в рецензии для Entertainment Weekly. Ее лента не разочаровала, особенно она отметила игру Динклэйджа. Но, по ее мнению, центральная любовная линия не самая сильная часть фильма.
"Это должен быть роман века, потому что персонажи без умолку говорят или поют об этом, но якобы судьбоносная связь пары больше похожа на нежную дружбу, вынужденную подчиняться обветшалым контурам сказки", — уверяет Гринблатт.
© Universal Pictures (2021)Кадр из фильма "Сирано"
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Кадр из фильма "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
© Universal Pictures (2021)Кадр из фильма "Сирано"
2 из 2
Кадр из фильма "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
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Кадр из фильма "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
2 из 2
Кадр из фильма "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
"Этот "Сирано" — олдскульный волшебник с большим сердцем, и он еще раз подтверждает, что Динклэйдж невероятно талантливый и способен сыграть в фильме любого жанра", — делится впечатлениями от просмотра Томрис Лаффли, публикующаяся на сайте RogerEbert.com.
Дэвид Эрлих с сайта IndieWire назвал кастинг Динклэйджа на главную роль гениальным решением. Ведь телосложение актера "дает Сирано более серьезную причину для неуверенности", — размышляет критик. Журналист похвалил то, как артист передал эмоции и переживания персонажа.
© Universal Pictures (2021)Кадр из фильма "Сирано"
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Кадр из фильма "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
© Universal Pictures (2021)Кадр из фильма "Сирано"
2 из 2
Кадр из фильма "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
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Кадр из фильма "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
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Кадр из фильма "Сирано"
© Universal Pictures (2021)
"Каждая звезда, воплощавшая образ Сирано, включая Хосе Феррера, получившего "Оскар" за эту роль, Жерара Депардье и Стива Мартина, рисковала оказаться в ситуации, когда актера затмевал протез, прикрепленный к его лицу. Ведь Сирано со средним носом был бы похож на Дамбо со средними ушами — бессмыслица", — утверждает Майк Д'Анджело из AV Club.
Критик признает, что у Динклэйджа все-таки не самый сильный голос. Но, по его словам, артисту в принципе не нужны песни, чтобы показать, что чувствует его герой. Он настолько хорошо играет, что "почти физически больно наблюдать за ним во время кульминационной сцены, когда Роксана признается в любви Кристиану, а Сирано поначалу думает, что речь о нем", — делится переживаниями Д'Анджело.
В российский прокат фильм выходит 24 февраля 2022 года.
8 октября 2021, 00:55КультураОпубликован трейлер мюзикла "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли
Опубликовано: Елена Громова