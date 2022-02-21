https://ria.ru/20220221/cyrano-1772930206.html

Критики обсуждают киноадаптацию "Сирано" с Динклэйджем в главной роли

Критики обсуждают киноадаптацию "Сирано" с Динклэйджем в главной роли - РИА Новости, 21.02.2022

Критики обсуждают киноадаптацию "Сирано" с Динклэйджем в главной роли

Критики высоко оценили новый фильм Джо Райта "Сирано". На агрегаторе рецензий у ленты высокий рейтинг — 86 процентов. Он основан на 71 отзыве, и только десять... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T07:03

2022-02-21T07:03

2022-02-21T07:03

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Критики высоко оценили новый фильм Джо Райта "Сирано". На агрегаторе рецензий у ленты высокий рейтинг — 86 процентов. Он основан на 71 отзыве, и только десять журналистов не поставили ленте положительную оценку. Картина — киноадаптация мюзикла, который несколько лет назад шел на сцене оперного театра Гудспид в Коннектикуте. Сценарий как фильма, так и постановки написала Эрика Шмидт по мотивам драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Образ главного героя воплотил ее супруг — Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в "Игре престолов". Сирано он сыграл и в спектакле, и в киноадаптации Райта. Также в театральном мюзикле была задействована Хейли Беннетт. Она вернулась к своей роли в ленте. Фильм рассказывают о дуэлянте и поэте Сирано де Бержераке (Динклэйдж). Он ловко владеет и мечом, и словом. Тем не менее герой сомневается, что из-за своей внешности может надеяться на взаимность Роксаны (Хейли Беннетт). В пьесе Сирано переживал из-за большого носа. В фильме причина волнений другая — маленький рост. Сирано настолько не уверен в себе, что даже соглашается помочь молодому солдату Кристиану (Келвин Харрисон — младший) завоевать сердце девушки и пишет вместо соперника письма красотке, в которую они оба влюблены. Впрочем, среди поклонников Роксаны значится не только косноязычный юноша, но и граф де Гиш (Бен Мендельсон). И у последнего есть четкий план, как жениться на девушке, не испытывающей к нему симпатии.Кристи Пучко из Mashable среди тех немногих, кому фильм не понравился. Журналистка призналась, что у нее были завышенные ожидания, и они не оправдались. Единственный эпизод, который произвел на нее впечатление — это камео Глена Хансарда. "Только в его сцене в середине фильма я поняла, чего же мне не хватает — это электрическая связь между пением и эмоциями", — считает Пучко. "...почти каждый кадр словно картина эпохи Возрождения, а песни, написанные инди-рокерами The National, получили оркестровую мелодичность", — восторгается Лия Гринблатт в рецензии для Entertainment Weekly. Ее лента не разочаровала, особенно она отметила игру Динклэйджа. Но, по ее мнению, центральная любовная линия не самая сильная часть фильма. "Этот "Сирано" — олдскульный волшебник с большим сердцем, и он еще раз подтверждает, что Динклэйдж невероятно талантливый и способен сыграть в фильме любого жанра", — делится впечатлениями от просмотра Томрис Лаффли, публикующаяся на сайте RogerEbert.com. Дэвид Эрлих с сайта IndieWire назвал кастинг Динклэйджа на главную роль гениальным решением. Ведь телосложение актера "дает Сирано более серьезную причину для неуверенности", — размышляет критик. Журналист похвалил то, как артист передал эмоции и переживания персонажа."Каждая звезда, воплощавшая образ Сирано, включая Хосе Феррера, получившего "Оскар" за эту роль, Жерара Депардье и Стива Мартина, рисковала оказаться в ситуации, когда актера затмевал протез, прикрепленный к его лицу. Ведь Сирано со средним носом был бы похож на Дамбо со средними ушами — бессмыслица", — утверждает Майк Д'Анджело из AV Club.Критик признает, что у Динклэйджа все-таки не самый сильный голос. Но, по его словам, артисту в принципе не нужны песни, чтобы показать, что чувствует его герой. Он настолько хорошо играет, что "почти физически больно наблюдать за ним во время кульминационной сцены, когда Роксана признается в любви Кристиану, а Сирано поначалу думает, что речь о нем", — делится переживаниями Д'Анджело. В российский прокат фильм выходит 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211008/sirano-1753470821.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть