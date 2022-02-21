https://ria.ru/20220221/blagotvoritelnost-1774026337.html

Чтобы разбогатеть надо заниматься благотворительностью. Как это работает?

Чтобы разбогатеть надо заниматься благотворительностью. Как это работает? - РИА Новости, 21.02.2022

Чтобы разбогатеть надо заниматься благотворительностью. Как это работает?

Сложно себе представить, что отдавая деньги другим, человек не уменьшает, а увеличивает размер своего кошелька. Оказывается, занятие благотворительностью положительно влияет на материальное положение дающего. Кто-то объясняет это законами вселенной, а эксперты по финансовой грамотности логичными переменами в мышлении человека.

2022-02-21T12:00

2022-02-21T12:00

2022-02-21T12:08

страхи

общество

наталья лосева

психология богатства

финансы

благотворительность

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Чтобы разбогатеть надо заниматься благотворительностью. Как это работает? Сложно себе представить, что отдавая деньги другим, человек не уменьшает, а увеличивает размер своего кошелька. Оказывается, занятие благотворительностью положительно влияет на материальное положение дающего. Кто-то объясняет это законами вселенной, а эксперты по финансовой грамотности логичными переменами в мышлении человека. audio/mpeg

Чтобы разбогатеть надо заниматься благотворительностью. Как это работает? Сложно себе представить, что отдавая деньги другим, человек не уменьшает, а увеличивает размер своего кошелька. Оказывается, занятие благотворительностью положительно влияет на материальное положение дающего. Кто-то объясняет это законами вселенной, а эксперты по финансовой грамотности логичными переменами в мышлении человека. audio/mpeg

Почему помогать другим нужно не дожидаясь, когда разбогатеешь рассказывают юрист, финансовый советник Виктория Шергина, коуч-логотерапевт, социальный технолог Алена Фетисенкова и герой эпизода, пользователь сервиса благотворительности Добро Mail.ru Никита.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.03:20 История Никиты04:25 Можно ли считать благотворительность частью финансовой грамотности?05:34 Есть ли взаимосвязь между тем, сколько человек отдает и тем, сколько он получает?07:00 Почему миллионеры занимаются благотворительностью?16:25 По какому принципу можно отличить мошенников, собирающих деньги?21:15 О профессиональных жертвах31:00 "Когда я помогаю другим, то не думаю, что я хороший, думаю, что я просто нормальный"Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья лосева, психология богатства, финансы, благотворительность, аудио