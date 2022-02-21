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Лавров: Запад пытается "раскассировать" российские предложения по гарантиям
Лавров: Запад пытается "раскассировать" российские предложения по гарантиям - РИА Новости, 21.02.2022
Лавров: Запад пытается "раскассировать" российские предложения по гарантиям
Запад пытается "раскассировать" российские предложения по безопасности, убрав некоторые важные моменты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:18
2022-02-21T17:18
2022-02-21T17:20
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россия
нато
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад пытается "раскассировать" российские предложения по безопасности, убрав некоторые важные моменты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В целом, наше общее впечатление, что коллеги пытаются "раскассировать" российские предложения, выделить из них отдельные второстепенные, хотя и важные для нас моменты, которые способствовали бы поддержанию диалога и снижению рисков, но не затрагивали бы коренные интересы США и их союзников в вопросах безоглядного расширения НАТО, не затрагивали бы их свободы в определении конфигурации сил на натовском пространстве и на околонатовском пространстве", - сказал он, выступая на заседании Совета безопасности России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, нато, в мире, сергей лавров
17:18 21.02.2022 (обновлено: 17:20 21.02.2022)
Лавров: Запад пытается "раскассировать" российские предложения по гарантиям
Глава МИД Лавров: Запад пытается "раскассировать" российские предложения по безопасности