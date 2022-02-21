https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774148964.html

В Москве открыли штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

В Москве открыли штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

В Москве открыли штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донбасса открыт в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:47

2022-02-21T18:47

2022-02-21T18:51

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

мосволонтер

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

украина

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774087870_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_34275a1493ea37a4fa72be3ef3f5523b.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донбасса открыт в Москве, сообщается на сайте мэра столицы."В столице в Ресурсном центре "Мосволонтер" работает Штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Штаб расположен в офисе "Мосволонтера" по адресу: Ленинградский проспект, 5с1", - говорится в сообщении.Отмечается, что также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО. Можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка необходима детям: для них можно оставить разные игрушки, книги и канцелярские товары. Штаб работает каждый день с 10.00 до 19.00.

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, мосволонтер, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, украина, россия, москва, в мире, общество