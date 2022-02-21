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Режим ЧС ввели в Орловской области перед приемом беженцев из Донбасса

Режим ЧС ввели в Орловской области перед приемом беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Режим ЧС ввели в Орловской области перед приемом беженцев из Донбасса

Режим ЧС регионального характера ввели в Орловской области для мобилизации ресурсов перед приемом беженцев из Донбасса, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:35

2022-02-21T16:35

2022-02-21T16:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

андрей клычков

луганская народная республика

донецкая народная республика

орловская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера ввели в Орловской области для мобилизации ресурсов перед приемом беженцев из Донбасса, сообщило правительство региона.Сообщается, что соответствующее решение было принято сегодня на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области."Губернатор области Андрей Клычков подчеркнул, что принятое решение позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы, оперативно выполнять задачи, связанные с размещением на территории области вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.В частности, речь идет об оперативном использовании средств резервного фонда правительства Орловской области для запуска и функционирования пунктов временного размещения, в том числе, организации питания для беженцев в ПВР, отмечают власти.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, андрей клычков, луганская народная республика, донецкая народная республика, орловская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию