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Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы

Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы - РИА Новости, 21.02.2022

Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы

Около восьми тысяч беженцев из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах, сообщил журналистам замминистра региональной... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:38

2022-02-21T15:38

2022-02-21T16:07

обострение ситуации в днр и лнр

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

донбасс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости. Около восьми тысяч беженцев из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.Тюрин уточнил, что поезда ушли в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как утром сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, российскую границу пересекли около 61 тысячи беженцев из Донбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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россия

ростовская область

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, донбасс