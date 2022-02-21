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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774090282.html
Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы
Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы - РИА Новости, 21.02.2022
Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы
Около восьми тысяч беженцев из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах, сообщил журналистам замминистра региональной... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:38
2022-02-21T16:07
обострение ситуации в днр и лнр
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости. Около восьми тысяч беженцев из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.Тюрин уточнил, что поезда ушли в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как утром сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, российскую границу пересекли около 61 тысячи беженцев из Донбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
ростовская область
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, донбасс
15:38 21.02.2022 (обновлено: 16:07 21.02.2022)
 
Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы

Восемь тысяч беженцев из Донбасса вывезли поездами из Ростовской области в другие регионы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБеженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости. Около восьми тысяч беженцев из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

"На данный момент из региона отправлены десять поездов, восемь тысяч человек. Половина из них дети", — сказал он.

Тюрин уточнил, что поезда ушли в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.
Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как утром сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, российскую границу пересекли около 61 тысячи беженцев из Донбасса.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецкой и Луганской народных республик заполняют документы в пункте временного размещения беженцев, организованном в пансионате Звезда в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРостовская областьДонбасс
 
 
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