https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774090282.html
Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы
Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы - РИА Новости, 21.02.2022
Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы
Около восьми тысяч беженцев из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах, сообщил журналистам замминистра региональной... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:38
2022-02-21T15:38
2022-02-21T16:07
обострение ситуации в днр и лнр
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774087870_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_34275a1493ea37a4fa72be3ef3f5523b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости. Около восьми тысяч беженцев из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.Тюрин уточнил, что поезда ушли в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как утром сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, российскую границу пересекли около 61 тысячи беженцев из Донбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774088975.html
россия
ростовская область
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774087870_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_852876c0d94719b34820b9c5e656214a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, донбасс
15:38 21.02.2022 (обновлено: 16:07 21.02.2022)
Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы
Восемь тысяч беженцев из Донбасса вывезли поездами из Ростовской области в другие регионы