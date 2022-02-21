https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774088975.html
Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами
Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами - РИА Новости, 21.02.2022
Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами
Около четырех тысяч беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области, их получили 1,2 тысячи человек, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:32
2022-02-21T15:32
2022-02-21T16:26
обострение ситуации в днр и лнр
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773900694_0:32:3188:1825_1920x0_80_0_0_d63146a64a21ad2d9b9dec7a61015a14.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости. Около четырех тысяч беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области, их получили 1,2 тысячи человек, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."С заявлениями о выдаче единовременной материальной помощи обратились около четырех тысяч человек, и 1,2 тысячи уже получили средства на свои личные счета", — сказал он.Ранее руководства ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774060245.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773900694_459:0:3188:2047_1920x0_80_0_0_1fa2e1023e6ff2ca5d8cb71eb71a96d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, ростовская область
15:32 21.02.2022 (обновлено: 16:26 21.02.2022)
Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами
Около четырех тысяч беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области