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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774088975.html
Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами
Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами - РИА Новости, 21.02.2022
Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами
Около четырех тысяч беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области, их получили 1,2 тысячи человек, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:32
2022-02-21T16:26
обострение ситуации в днр и лнр
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости. Около четырех тысяч беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области, их получили 1,2 тысячи человек, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."С заявлениями о выдаче единовременной материальной помощи обратились около четырех тысяч человек, и 1,2 тысячи уже получили средства на свои личные счета", — сказал он.Ранее руководства ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, ростовская область
15:32 21.02.2022 (обновлено: 16:26 21.02.2022)
 
Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами

Около четырех тысяч беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик заполняют документы в пункте временного размещения беженцев, организованном в пансионате "Звезда" в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик заполняют документы в пункте временного размещения беженцев, организованном в пансионате Звезда в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители Донецкой и Луганской народных республик заполняют документы в пункте временного размещения беженцев, организованном в пансионате "Звезда" в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости. Около четырех тысяч беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области, их получили 1,2 тысячи человек, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
"С заявлениями о выдаче единовременной материальной помощи обратились около четырех тысяч человек, и 1,2 тысячи уже получили средства на свои личные счета", — сказал он.
Ранее руководства ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате Звезда в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 13:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Власти рассказали о выплатах эвакуированным из Донбасса
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассРостовская область
 
 
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