https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774088975.html

Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами

Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами - РИА Новости, 21.02.2022

Ростовские власти назвали число беженцев, обратившихся за выплатами

Около четырех тысяч беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области, их получили 1,2 тысячи человек, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:32

2022-02-21T15:32

2022-02-21T16:26

обострение ситуации в днр и лнр

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости. Около четырех тысяч беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области, их получили 1,2 тысячи человек, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."С заявлениями о выдаче единовременной материальной помощи обратились около четырех тысяч человек, и 1,2 тысячи уже получили средства на свои личные счета", — сказал он.Ранее руководства ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

донбасс

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, ростовская область