https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774076208.html

В Свердловской области разработали план помощи беженцам из Донбасса

В Свердловской области разработали план помощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

В Свердловской области разработали план помощи беженцам из Донбасса

Комплексный план по оказанию помощи беженцам из Донбасса разработан в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:39

2022-02-21T14:39

2022-02-21T14:39

обострение ситуации в днр и лнр

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

свердловская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Комплексный план по оказанию помощи беженцам из Донбасса разработан в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона."В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработан комплексный план по оказанию помощи людям, экстренно покинувшим территорию Донбасса. В частности, рассматривается несколько вариантов мест временного размещения беженцев, которые будут определяться, в том числе в зависимости от эпидстатуса прибывающих", - говорится в сообщении.Накануне в регионе были открыты пункты сбора гуманитарной помощи, деятельность которых координируют региональное отделение Красного креста и волонтерские отряды. Многие уральцы уже заявили о готовности предоставить вещи и принять у себя людей, вынужденно покинувших место жительства, уточняет департамент.Ранее о готовности принять беженцев также заявили еще четыре региона Уральского федерального округа - Челябинская и Тюменская области, ХМАО и ЯНАО.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

донецкая народная республика

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, свердловская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс