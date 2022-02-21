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Магаданская область готова помочь беженцам из Донбасса
Магаданская область готова помочь беженцам из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
Магаданская область готова помочь беженцам из Донбасса
Магаданская область готова оказать любую поддержку беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:22
2022-02-21T14:22
2022-02-21T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МАГАДАН, 21 фев - РИА Новости. Магаданская область готова оказать любую поддержку беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор Сергей Носов."Тяжелее всего приходится женщинам, детям и старикам. Помощь беженцам сегодня оказывает Россия. Тридцать регионов вместе с МЧС и волонтерами принимают и размещают жителей Донбасса у себя. Магаданская область готова оказать любую необходимую поддержку. Это наш долг — помочь ни в чём не повинным людям, подвергающимся нападению со стороны последователей Бандеры и Шухевича", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, магаданская область
14:22 21.02.2022 (обновлено: 14:24 21.02.2022)
Магаданская область готова помочь беженцам из Донбасса
Губернатор Магаданской области Носов: регион готов помочь беженцам из Донбасса