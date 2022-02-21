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Курская область приняла 1524 беженца из ДНР и ЛНР

Курская область приняла 1524 беженца из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Курская область приняла 1524 беженца из ДНР и ЛНР

Курская область приняла 1524 беженца, большая часть из них - дети, в том числе сироты, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:06

2022-02-21T14:06

2022-02-21T14:26

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

в мире

курская область

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Курская область приняла 1524 беженца, большая часть из них - дети, в том числе сироты, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее сообщалось, что Курская область готовится принять более 1,5 тысячи человек, в том числе свыше 500 детей."Вчера поздно вечером и сегодня утром мы приняли два состава с беженцами. Это в основном дети, в том числе дети-сироты, сопровождающие их лица, в основном это воспитатели, женщины. В общей сложности мы приняли 1524 человека, из них 840 детей", - заявил Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, вопрос с обучением детей власти решат к концу недели. Старовойт отметил, что у детей разные учебные программы.Прием беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не сказался на санаторно-курортном лечении жителей Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня прием беженцев не отменяет организацию санаторно-курортного лечения жителям Курской области. Параллельно эта услуга оказывается жителям региона. То есть существенного влияния это (прибытие беженцев – ред.) не оказывает", - сказал губернатор Старовойт."На ближайшее время мы не видим проблем для региона, если это количество (беженцев – ред.) останется. Если потребуется большее размещение, то надо будет принимать дополнительные меры, но небольшой резерв на этот случай у нас есть", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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курская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донбасс, в мире, курская область, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию