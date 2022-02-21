https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774060245.html

Власти рассказали о выплатах эвакуированным из Донбасса

Власти рассказали о выплатах эвакуированным из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Власти рассказали о выплатах эвакуированным из Донбасса

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей положены всем, кто бы эвакуирован из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля, и пересек... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:37

2022-02-21T13:37

2022-02-21T13:38

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

донбасс

ростовская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей положены всем, кто бы эвакуирован из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля, и пересек российскую границу, сообщила в понедельник заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян.Она уточнила, что, в частности, выплата положена тем, кто самостоятельно покинул ДНР и ЛНР и пересек границу России на своем личном транспорте. Кроме того, по словам Калугян, 10 тысяч рублей могут получить и те, кто проехал транзитом Ростовскую область и остановился в другом регионе. Выплата, по данным замминистра, положена как тем, кто имеет паспорта республик ДНР и ЛНР, так и тем, у кого российский паспорт. Также единовременную материальную помощь могут получить и те, кто остановился не в пунктах временного размещения, а, например, у родственников."По срокам завершения выплат. Мы будем работать до последнего заявления, которое нам поступит на обработку. Сроки выплаты указанной меры социальной поддержки не установлены", - сказала Калугян.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773933572.html

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луганская народная республика

россия

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию