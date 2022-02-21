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Режим ЧС ввели в Ульяновской области из-за прибытия беженцев из Донбасса

Режим ЧС ввели в Ульяновской области из-за прибытия беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Режим ЧС ввели в Ульяновской области из-за прибытия беженцев из Донбасса

Режим ЧС введен на территории Ульяновской области в связи с прибытием беженцев из Донбасса, первая группа из 600 человек прибудет в регион 22 февраля, сообщила... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:36

2022-02-21T13:36

2022-02-21T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

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ульяновск

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САМАРА, 21 фев – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Ульяновской области в связи с прибытием беженцев из Донбасса, первая группа из 600 человек прибудет в регион 22 февраля, сообщила пресс-служба правительства региона."В Ульяновской области в связи с приемом беженцев из регионов Донбасса введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение принято 21 февраля на заседании регионального оперативного штаба по вопросам организации приема, размещения и поддержки граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, первая группа беженцев из более 600 человек прибудет в регион 22 февраля, в основном это женщины с детьми и пожилые граждане. В Ульяновске для них развернуты 8 пунктов временного размещения на базе гостиничных комплексов и санаториев. Всего зарезервировано порядка 700 мест, в муниципалитетах региона ведется работа по организации дополнительных мест временного проживания граждан.Также Русских поручил профильным ведомствам организовать оперативную транспортировку беженцев к местам временного пребывания, оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь, меры социальной поддержки, обеспечить их питанием, вещами первой необходимости. Для детей предусмотрены свободные места в дошкольных учреждениях и возможности для организации учебного процесса.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, денис пушилин, ульяновская область, ульяновск, донецкая народная республика